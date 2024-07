Najszybszy Orange Światłowód od dziś w niższej cenie

Operator poinformował, że od dziś najszybszy Orange Światłowód jest dostępny w znacznie niższej cenie, a ponadto klienci mogą kupić go w pakiecie razem z innymi usługami.

Najszybszy Orange Światłowód – cena w dół

Od marca 2024 roku dostępny jest najszybszy Orange Światłowód o prędkości do 8 Gbit/s. Jest on przeznaczony dla klientów, którzy pobierają i wysyłają dużo plików (szczególnie dużych) oraz grają w wymagające gry z wykorzystaniem chmury, a także osób, które korzystają z okularów wirtualnej rzeczywistości. Tak duża przepustowość przyda się też przy transmisjach wideo w wysokiej rozdzielczości.

Co bardzo istotne, w przypadku tego internetu światłowodowego, opartego o najnowszą generację technologii światłowodowej XGS-PON, mamy od teraz do czynienia z łączem symetrycznym. W praktyce oznacza to, że zarówno maksymalna prędkość pobierania, jak i wysyłania wynosi do 8 Gbit/s. Wcześniej było to odpowiednio do 8 Gbit/s i do 1 Gbit/s.

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

Dotychczas najszybszy Orange Światłowód do 8 Gbit/s był dostępny wyłącznie jako samodzielna usługa. Z umową na 24 miesiące miesięczna opłata wynosiła 195,02 złotych (+4,99 złotych miesięcznie za modem). Od dziś cena jest niższa – wynosi 160 złotych (+4,99 złotych co miesiąc za modem). W skali dwóch lat oszczędność przekroczy zatem 420 złotych.

Jak jednak zostało wspomniane, od dziś klienci mogą również zdecydować się na różne pakiety z internetem światłowodowym o prędkości do 8 Gbit/s. Do wyboru są następujące opcje:

światłowód + telewizja ze 136 kanałami za 195 złotych miesięcznie,

światłowód + abonament komórkowy za 170 złotych miesięcznie (Orange Love Mini),

światłowód + abonament komórkowy + telewizja ze 136 kanałami za 200 złotych miesięcznie (Orange Love Standard),

światłowód + abonament komórkowy + telewizja ze 183 kanałami za 250 złotych miesięcznie (Orange Love Extra).

Powyższe ceny uwzględniają rabaty za elektroniczną fakturę i zgody marketingowe, natomiast należy jeszcze doliczyć 4,99 złotych miesięcznie za wypożyczenie modemu i 4,99 złotych co miesiąc za wypożyczenie dekodera (w ofertach z telewizją). Ponadto za Orange Światłowód w domkach jednorodzinnych trzeba dopłacić 20 złotych miesięcznie.

Osoby, które wybiorą najszybszy Orange Światłowód do 8 Gbit/s lub Orange Światłowód Pro 2.0, otrzymają w prezencie zniżkę 50% na 6 miesięcy subskrypcji Boosteroid do grania w chmurze. Promocja obowiązuje do 22 sierpnia 2024 roku lub do wyczerpania zapasów kodów.

Orange Światłowód do 8 Gbit/s – dostępność

Aktualnie najszybszy Orange Światłowód jest dostępny wyłącznie w Warszawie i Krakowie (zamówicie go przez tę stronę internetową), lecz operator zapewnia, że prędkość ta będzie dostępna „wkrótce” w kolejnych miastach w Polsce.

