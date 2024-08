Ma grafikę lepszą niż ROG Ally X, ale kto będzie na tym grał?

Nowy GPD Pocket 4 to mocno nietypowe urządzenie, ponieważ to połączenie laptopa, tabletu i handhelda, które oferuje mocarną specyfikację. Jednak pojawia się pytanie, czy ten sprzęt w ogóle nadaje się do gier, czy raczej pozostanie w kręgu rozwiązań biznesowych.

Specyfikacja potężna jest w ROG Ally X

GPD Pocket 4 to bestia pod względem specyfikacji. Wyposażony w procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 rdzeni, 24 wątki) oraz zintegrowany układ graficzny Radeon 890M, oferuje wydajność, która teoretycznie przewyższa handheldy dostępne na rynku, w tym popularnego ROG Ally X. Jeśli jesteście ciekawi, jak ten sprzęt sprawuje się na co dzień to odsyłam Was do jego recenzji na łamach Tabletowo.pl.

Dla przypomnienia, ROG Ally X dysponuje procesorem AMD Ryzen Z1 Extreme oraz 7-calowym ekranem o rozdzielczości 1080p i częstotliwości odświeżania 120 Hz. GPD Pocket 4 wykracza jednak poza to, oferując 8,8-calowy obrotowy i dotykowy ekran o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, odświeżaniu 144 Hz i jasności 500 nitów. Nietypowe urządzenie, o którym dziś mowa wyposażono również w LPDDR5X RAM działający z prędkością 7500MT/s oraz do 4 TB pamięci SSD.

GPD Pocket 4 można nazwać wszechstronnym mini-PC, którego da się używać w trybie laptopa lub tabletu. Jedyny minus to to, że moc procesora jest ograniczona do 28 W, co sprawia, że nie można w pełni wykorzystać potencjału tego układu.

GPD Pocket 4 (źródło: GPD via digitaltrends)

Czy jest miejsce na rynku na taki sprzęt?

GPD Pocket 4 ma wszystko, czego można by oczekiwać od nowoczesnego mini-PC: potężną specyfikację, wszechstronność oraz innowacyjne rozwiązania. Jednak pytanie, które nasuwa się przy okazji tego urządzenia, brzmi: dla kogo ono jest? Choć wydaje się być idealnym rozwiązaniem dla graczy, brak tutaj odniesień i nacisku na segment gamingowy.

GPD, choć dostarcza solidny sprzęt, wydaje się celować w bardziej niszową grupę odbiorców, którzy szukają rozwiązań biznesowych. Tutaj mogą przydać się rozmaite porty, w które wyposażone jest urządzenie. Na pokładzie znalazł się jeden port USB 4 typu C, jeden port USB 3.2 typu C i dwa porty USB typu A, a także jeden port HDMI 2.1, gniazdo audio 3,5 mm i czytnik kart microSD. Jest też port Ethernet 2,5 Gb/s.

Informacje o urządzeniu pojawiły się na oficjalnej stronie producenta. Wydaje się, że mieliśmy do czynienia z przedwczesną premierą, ponieważ podstrona produktu została już usunięta. W tym momencie nie ma dokładnych informacji na temat daty oficjalnego wdrożenia, ani spodziewanej ceny tego sprzętu.