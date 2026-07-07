Zmiany w Orange na kartę. Płacisz tyle samo, a dostajesz… mniej

Orange zmieniło swoją najtańszą ofertę na kartę. Od teraz za tą samą cenę dostaniesz jeszcze mniej…

Zmiany w najtańszej ofercie Orange na kartę za 31 złotych na 30 dni

Najtańsza oferta Orange na kartę znacząco się zmieniła. Dotychczas użytkownicy mogli za 31 złotych (płatne co 30 dni) korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej, pakietu internetu 30 GB i roamingu w UE, Ukrainie, Norwegii, Liechtensteinie, Mołdawii i na Islandii w ramach pakietu 10,66 GB. Dodatkowo niewykorzystane gigabajty nie przepadały.

Oferta Orange na kartę Bez limitu – październik 2025 (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Teraz Orange zmodyfikowało tę ofertę. Mimo iż opłata miesięczna nie zmieniła się, zakres dostępnych usług został znacznie ukrócony. Na liście pozostały już tylko nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce i Unii Europejskiej, a żaden pakiet internetowy nie jest już dostępny. Jak twierdzi Antyweb, może to wskazywać na powolne wycofanie się z tej najtańszej oferty Orange na kartę – podobnie jak odbywało się to w przypadku planu za 25 złotych na 30 dni.

Jednocześnie warto podkreślić, że obecni użytkownicy usługi, którzy włączyli ją przed 2 lipca 2026 roku, mogą z niej korzystać aż do wyłączenia lub zastąpienia jej inną wersją usługi odnawialnej. Z kolei nowi klienci mogą wybrać plan bez dostępu do pakietu internetu lub zapłacić 4 złote więcej, czyli 35 złotych, za ofertę obejmującą paczkę 50 GB. Konsumenci mają też do wyboru w Orange usługę za 45 złotych co 30 dni z pakietem 150 GB (15,47 GB w roamingu).

Oferta Orange na kartę Bez limitu – lipiec 2026 (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Najtańsze oferty na kartę – Orange ma mocną konkurencję

Warto wspomnieć, że ceny za usługi telefoniczne stosunkowo drożeją. Sieć Orange w styczniu 2026 roku przekroczyła psychologiczną granicę, gdyż podniosła ceny abonamentów, a abonament w planie L dostępny jest za trzycyfrową kwotę.

Z kolei w lutym 2026 roku odkryto skandaliczny zapis w cennik Orange na kartę. Operator w dokumencie ujął, że od 1 stycznia 2027 r. opłaty za połączenia głosowe do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, SMS-y do krajowych sieci komórkowych, MMS-y do krajowych sieci komórkowych lub na e-mail, transmisja danych w kraju będą co roku wyższe o 20 groszy.

Wspomnę, że w Nju najtańsza oferta kosztuje 31 złotych miesięcznie (z pakietem 60 GB rosnącym wraz ze stażem). Z kolei w T-Mobile pakiet Go! S na 30 dni wyceniany jest na 30 złotych (z pakietem 30 GB). Podobnie sprawa wygląda w Play, gdzie za 30 złotych miesięcznie klient otrzymuje dostęp do nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów oraz pakiet internetu 30 GB.

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