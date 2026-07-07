Zmiany w Orange na kartę. Płacisz tyle samo, a dostajesz… mniej

Orange zmieniło swoją najtańszą ofertę na kartę. Od teraz za tą samą cenę dostaniesz jeszcze mniej…
Zmiany w najtańszej ofercie Orange na kartę za 31 złotych na 30 dni
Najtańsza oferta Orange na kartę znacząco się zmieniła. Dotychczas użytkownicy mogli za 31 złotych (płatne co 30 dni) korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej, pakietu internetu 30 GB i roamingu w UE, Ukrainie, Norwegii, Liechtensteinie, Mołdawii i na Islandii w ramach pakietu 10,66 GB. Dodatkowo niewykorzystane gigabajty nie przepadały.
Teraz Orange zmodyfikowało tę ofertę. Mimo iż opłata miesięczna nie zmieniła się, zakres dostępnych usług został znacznie ukrócony. Na liście pozostały już tylko nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce i Unii Europejskiej, a żaden pakiet internetowy nie jest już dostępny. Jak twierdzi Antyweb, może to wskazywać na powolne wycofanie się z tej najtańszej oferty Orange na kartę – podobnie jak odbywało się to w przypadku planu za 25 złotych na 30 dni.
Jednocześnie warto podkreślić, że obecni użytkownicy usługi, którzy włączyli ją przed 2 lipca 2026 roku, mogą z niej korzystać aż do wyłączenia lub zastąpienia jej inną wersją usługi odnawialnej. Z kolei nowi klienci mogą wybrać plan bez dostępu do pakietu internetu lub zapłacić 4 złote więcej, czyli 35 złotych, za ofertę obejmującą paczkę 50 GB. Konsumenci mają też do wyboru w Orange usługę za 45 złotych co 30 dni z pakietem 150 GB (15,47 GB w roamingu).
Najtańsze oferty na kartę – Orange ma mocną konkurencję
Warto wspomnieć, że ceny za usługi telefoniczne stosunkowo drożeją. Sieć Orange w styczniu 2026 roku przekroczyła psychologiczną granicę, gdyż podniosła ceny abonamentów, a abonament w planie L dostępny jest za trzycyfrową kwotę.
Z kolei w lutym 2026 roku odkryto skandaliczny zapis w cennik Orange na kartę. Operator w dokumencie ujął, że od 1 stycznia 2027 r. opłaty za połączenia głosowe do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, SMS-y do krajowych sieci komórkowych, MMS-y do krajowych sieci komórkowych lub na e-mail, transmisja danych w kraju będą co roku wyższe o 20 groszy.
Wspomnę, że w Nju najtańsza oferta kosztuje 31 złotych miesięcznie (z pakietem 60 GB rosnącym wraz ze stażem). Z kolei w T-Mobile pakiet Go! S na 30 dni wyceniany jest na 30 złotych (z pakietem 30 GB). Podobnie sprawa wygląda w Play, gdzie za 30 złotych miesięcznie klient otrzymuje dostęp do nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów oraz pakiet internetu 30 GB.
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