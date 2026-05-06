Nowa oferta na kartę w T-Mobile. Dostaniesz więcej internetu za te same pieniądze

Klienci, którzy wybiorą ofertę T-Mobile na kartę, dostaną od teraz większe pakiety internetu w niemal każdej taryfie. Ponadto czekają na nich dodatkowe benefity od operatora.

Nowa oferta T-Mobile na kartę od maja 2026 roku

Osoby zainteresowane ofertą na kartę w T-Mobile mają do wyboru cztery taryfy:

GO! S za 30 złotych miesięcznie,

GO! M za 35 złotych miesięcznie,

GO! L za 45 złotych miesięcznie

oraz GO! XL za 50 złotych miesięcznie.

Każda zapewnia nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet internetu, którego wielkość jest już zależna od taryfy:

GO! S – 15 GB (10,31 GB w roamingu w Unii Europejskiej) + 15 GB po doładowaniu za minimum 30 złotych (bez zmian),

GO! M – 30 GB (12,03 GB w roamingu w UE) + 20 GB po doładowaniu za minimum 35 złotych + 200 GB na start na 30 dni; wcześniej klient otrzymywał łącznie 40 GB (20+20 GB),

GO! L – 120 GB (15,47 GB w roamingu w UE) + 30 GB po doładowaniu za minimum 45 złotych + 200 GB na start na 30 dni; wcześniej klient otrzymywał łącznie 60 GB (30+30 GB),

GO! XL – 270 GB (17,19 GB w roamingu w UE) + 30 GB po doładowaniu za minimum 50 złotych + 200 GB na start na 30 dni; wcześniej klient otrzymywał łącznie 200 GB (170+30 GB).

Wszyscy klienci mogą otrzymać też dodatkowy pakiet 200 GB na 30 dni po wyrażeniu zgód marketingowych i doładowaniu konta kwotą minimum 5 złotych. Ponadto użytkownicy taryf GO! M, GO! L i GO! XL mogą aktywować również promocję „Rok internetu”, dzięki której otrzymają 12 pakietów po 833,25 GB każdy (pod warunkiem odnowienia pakietu cyklicznego).

Nowa oferta T-Mobile na kartę (źródło: T-Mobile)

Dodatkowe benefity dla użytkowników oferty T-Mobile na kartę

Osoby, które zdecydują się na taryfę GO! M, nie zapłacą za nią przez pierwszy miesiąc To oferta wyłącznie dla nowych klientów, którzy kupią starter za 5 złotych, doładują konto kwotą co najmniej 10 złotych i włączą tę taryfę.

Z kolei użytkownicy taryfy GO! L dostaną w prezencie kod na YouTube Premium na 2 miesiące, a użytkownicy taryfy GO! XL kod na trzy miesiące (do odebrania wyłącznie w aplikacji Mój T-Mobile w zakładce Moments). Mogą go jednak wykorzystać wyłącznie ci, którzy wcześniej nie korzystali z YT Premium.

Ponadto użytkownicy oferty T-Mobile na kartę (od razu po aktywacji taryfy GO! lub po doładowaniu konta kwotą co najmniej 10 złotych w ciągu ostatnich 90 dni) zyskują dostęp do programu Magenta Moments, który zapewnia dodatkowe benefity u partnerów, takich jak Cinema City, KFC czy Pizza Hut.