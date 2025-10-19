Przeglądamy najtańsze oferty na kartę, aby znaleźć odpowiedź na pytanie o to, z której warto skorzystać. Znajdziesz tu najlepsze oferty dla osób, które nie sięgają po telefon szczególnie intensywnie i nie chcą płacić za możliwość rozmawiania, esemesowania czy surfowania po sieci zbyt dużych pieniędzy. Zatem gdzie można kupić najtańszy numer na kartę, a gdzie za niewielką dopłatą można wiele zyskać?

Zanim przejdę do konkretów podam tylko kluczowe informacje. Znajdziesz tu oferty na kartę dla klientów indywidualnych, w których miesięcznie opłaty nie przekraczają 30 złotych. Taki sam próg przyjąłem w zestawieniu najtańszych abonamentów na telefon. Tymczasem… do rzeczy.

Najtańsza oferta na kartę w 2025 roku? Sprawdź Virgin Mobile

Jeśli chcesz mieć telefon na kartę, zdecydowanie najtaniej jest w Virgin Mobile. Znajdziesz tam pakiet, który kosztuje zaledwie 9 złotych miesięcznie. Miej tylko świadomość, że zawiera dość mocne ograniczenia, przez co polecić mogę go wyłącznie osobom, które z telefonu korzystają sporadycznie.

Za dziewiątkę dostajesz 300 SMS-ów, 300 minut i 1 GB internetu do wykorzystania. Niewiele, choć znam osoby, które nie są w stanie zużyć nawet tego. W razie, gdyby jednak trzeba Ci było więcej, możesz aktywować pakiet dodatkowy: 1 GB internetu za 1 złoty, 400 SMS-ów za 3 złote albo 120 minut za 5 złotych.

W założonym budżecie mieszczą się także dwie droższe oferty na kartę – z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami. Za 25 złotych miesięcznie dostajesz do tego 15 GB internetu, a za 30 złotych – 30 GB (i tutaj jest to już 5G). Niestety, ani jeden nie jest pakietem z kumulacją GB – niewykorzystane dane przepadają zatem na koniec miesiąca.

W Virgin Mobile możesz za to liczyć na całkiem niezły zasięg (sieci Play) oraz możliwość wyrobienia wirtualnej karty eSIM.

Oferta Virgin Mobile na kartę (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

W a2mobile też jest coś ciekawego – to najtańsza oferta na kartę bez internetu

Najtańsze pakiety na kartę w ofercie a2mobile to też nie lada ciekawostka. Operator chce od Ciebie 12,90 złotych miesięcznie i pozwala Ci zdecydować, na czym konkretnie Ci zależy.

Za niespełna 13 złotych możesz mieć:

nielimitowane rozmowy, ale za każdy SMS zapłacisz 10 groszy, a za każdy MB internetu – 4 grosze,

nielimitowane SMS-y, ale za każdą minutę zapłacisz 10 groszy, a za każdy MB internetu – 4 grosze,

5 GB internetu, ale za każdy SMS i za każdą minutę zapłacisz 10 groszy.

Alternatywnie dokładasz piątaka i wówczas za niespełna 18 złotych możesz mieć:

nielimitowane rozmowy i SMS-y, ale za każdy MB internetu zapłacisz 4 grosze,

nielimitowane rozmowy i 5 GB internetu, ale za każdy SMS zapłacisz 10 groszy,

nielimitowane SMS-y i 5 GB internetu, ale za każdą minutę zapłacisz 10 groszy.

A jeśli tego typu kompromisy nie są dla Ciebie, do wyboru masz jeszcze kilka droższych ofert z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami oraz całkiem sporymi pakietami internetu do wykorzystania (w dodatku w technologii 5G). Konkretnie:

15 GB za 19,90 złotych miesięcznie,

35 GB za 24,90 złotych miesięcznie,

50 GB za 29,90 złotych miesięcznie.

Czego by o a2mobile nie mówić, mamy tu sporą swobodę wyboru i właściwie każdy powinien być w stanie znaleźć dla siebie ofertę, która sprosta wymaganiom (tak długo, jak nie są one przesadnie wysokie).

Oferta a2mobile na kartę (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Najlepsze oferty na kartę za nieduże pieniądze – opcji jest więcej

Niedrogie pakiety z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami oraz paczkami internetu do wykorzystania oferują także Lajt Mobile, Nju Mobile i Lycamobile. Zacznijmy od tego pierwszego.

Szczerze trzeba sobie powiedzieć, że aktualna oferta Lajt Mobile nie należy do szczególnie atrakcyjnych. Za 20 złotych miesięcznie operator daje bowiem tylko 4 GB internetu, a za 25 złotych – 10 GB.

Oferta Lajt Mobile na kartę (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Przejdźmy do kolejnego gracza – jest nim Nju Mobile, który za 19 złotych miesięcznie daje 20 GB internetu, a za 29 złotych – 40 GB. Dodatkowo, w pierwszym roku można zgarnąć bonus – 599 GB za wyrażenie zgód marketingowych i łącznie 2400 GB do wykorzystania po osiągnięciu limitu). To całkiem niezła opcja.

Oferta Nju Mobile na kartę (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Z tej trójki to jednak Lycamobile ma zdecydowanie najbardziej atrakcyjne pakiety. Za 25 złotych miesięcznie daje 40 GB internetu (o 4 złote taniej niż Nju), a za 30 złotych – aż 60 GB. Co więcej, można także liczyć na kumulację GB, czyli niewykorzystane dane przechodzą na następny miesiąc.

Oferta Lycamobile na kartę (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Najlepsza oferta na kartę do 30 złotych? Ma ją Mobile Vikings

Najlepszą ofertę na kartę do 30 złotych ma jednak Mobile Vikings. Tak jak Lycamobile oferuje kumulację GB, dostęp do sieci 5G i możliwość wyrobienia karty eSIM. Jednak – poza nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami (których Lycamobile w ogóle nie obsługuje) – za 30 złotych miesięcznie dostajemy aż 80 GB internetu do wykorzystania. Bezkonkurencyjna opcja!

Jeśli nie potrzebujesz aż tyle, możesz też kupić nieco tańszy pakiet (na dokładnie tych samych zasadach): 30 GB za 25 złotych miesięcznie. To już jednak znacznie mniej konkurencyjna oferta.

Oferta Mobile Vikings na kartę (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

A wielka czwórka wypada tak sobie

Pakiety za trzy dyszki mają w swoich ofertach także operatorzy z tzw. Wielkiej czwórki, czyli Orange, Play, Plus (a także Plush) i T-Mobile.

W przypadku wszystkich pięciu wspomnianych operatorów otrzymujemy nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz pakiet danych wynoszący 30 GB. Plush, Plus, T-Mobile oraz Orange wyróżniają się tu pozytywnie, oferując kumulację gigabajtów. Orange natomiast wyróżnia się in minus, ponieważ jego oferta w rzeczywistości jest o złotówkę droższa. Nikomu raczej nie zrobi to różnicy, ale jednak wypada to zaznaczyć.

Podsumowanie i porównanie ofert na kartę do 30 złotych w 2025 roku

Wybór jest całkiem szeroki i każdemu powinno udać się znaleźć coś ciekawego dla siebie. Na wyróżnienie ode mnie zasługują:

Virgin Mobile – za najtańszą ofertę na rynku,

a2mobile – za mnogość możliwości,

Nju Mobile – za najlepszą ofertę do 20 złotych,

Lycamobile – za najlepszą ofertę do 25 złotych,

Mobile Vikings – za najlepszą ofertę do 30 złotych.

Za podsumowanie jednak najlepiej posłużyć może tabelka, ułatwiająca porównanie ofert. Poszczególne opcje zostały ułożone w niej w kolejności od najtańszej do najdroższej, a w ramach tej samej ceny: od najlepszej do najgorszej.

Oto ranking ofert na kartę – od najtańszej:

Sieć Cena za miesiąc SMS-y MMS-y Rozmowy Pakiet GB Kumulacja GB 5G eSIM Virgin Mobile 9 złotych 300 w pakiecie Po 45 groszy 300 minut w pakiecie 1 GB NIE NIE TAK a2mobile 12,90 złotych Po 10 groszy Po 10 groszy Bez limitu Brak (4 grosze za 1 MB) NIE NIE NIE a2mobile 12,90 złotych Po 10 groszy Po 10 groszy Po 10 groszy za minutę 5 GB NIE NIE NIE a2mobile 12,90 złotych Bez limitu Bez limitu Po 10 groszy za minutę Brak (4 grosze za 1 MB) NIE NIE NIE a2mobile 17,90 złotych Po 10 groszy Po 10 groszy Bez Limitu 5 GB NIE NIE NIE a2mobile 17,90 złotych Bez limitu Bez limitu Po 10 groszy za minutę 5 GB NIE NIE NIE a2mobile 17,90 złotych Bez Limitu Bez limitu Bez limitu Brak (4 grosze za 1 MB) NIE NIE NIE Nju Mobile 19 złotych Bez limitu Bez limitu Bez limitu 20 GB NIE TAK NIE a2mobile 19,90 złotych Bez limitu Bez limitu Bez limitu 15 GB NIE TAK NIE Lajt Mobile 20 złotych Bez limitu Po 40 groszy Bez limitu 4 GB NIE NIE TAK a2mobile 24,90 złotych Bez limitu Bez limitu Bez limitu 35 GB NIE TAK NIE Mobile Vikings 25 złotych Bez limitu Bez limitu Bez limitu 30 GB TAK TAK TAK Lycamobile 25 złotych Bez limitu Brak Bez limitu 40 GB TAK TAK TAK Virgin Mobile 25 złotych Bez limitu Po 45 groszy Bez limitu 15 GB NIE NIE TAK Lajt Mobile 25 złotych Bez limitu Po 40 groszy Bez limitu 10 GB NIE NIE TAK Nju Mobile 29 złotych Bez limitu Bez limitu Bez limitu 40 GB NIE TAK NIE a2mobile 29,90 złotych Bez limitu Bez limitu Bez limitu 50 GB NIE TAK NIE Mobile Vikings 30 złotych Bez limitu Bez limitu Bez limitu 80 GB TAK TAK TAK Lycamobile 30 złotych Bez limitu Brak Bez limitu 60 GB TAK TAK TAK Virgin Mobile 30 złotych Bez limitu Po 45 groszy Bez limitu 30 GB NIE TAK TAK Plush 30 złotych Bez limitu Bez limitu Bez limitu 30 GB TAK NIE NIE Plus 30 złotych Bez limitu Bez limitu Bez limitu 30 GB TAK NIE TAK T-Mobile 30 złotych Bez limitu Bez limitu Bez limitu 30 GB TAK NIE TAK Play 30 złotych Bez limitu Bez limitu Bez limitu 30 GB NIE NIE TAK Orange 31 złotych Bez limitu Bez limitu Bez limitu 30 GB TAK NIE TAK

Co myślisz o pakietach na kartę w Polsce? Czy któraś z tych ofert rzeczywiście spełnia Twoje oczekiwania?