Przeglądamy najtańsze oferty na kartę, aby znaleźć odpowiedź na pytanie o to, z której warto skorzystać. Znajdziesz tu najlepsze oferty dla osób, które nie sięgają po telefon szczególnie intensywnie i nie chcą płacić za możliwość rozmawiania, esemesowania czy surfowania po sieci zbyt dużych pieniędzy. Zatem gdzie można kupić najtańszy numer na kartę, a gdzie za niewielką dopłatą można wiele zyskać?
Zanim przejdę do konkretów podam tylko kluczowe informacje. Znajdziesz tu oferty na kartę dla klientów indywidualnych, w których miesięcznie opłaty nie przekraczają 30 złotych. Taki sam próg przyjąłem w zestawieniu najtańszych abonamentów na telefon. Tymczasem… do rzeczy.
Najtańsza oferta na kartę w 2025 roku? Sprawdź Virgin Mobile
Jeśli chcesz mieć telefon na kartę, zdecydowanie najtaniej jest w Virgin Mobile. Znajdziesz tam pakiet, który kosztuje zaledwie 9 złotych miesięcznie. Miej tylko świadomość, że zawiera dość mocne ograniczenia, przez co polecić mogę go wyłącznie osobom, które z telefonu korzystają sporadycznie.
Za dziewiątkę dostajesz 300 SMS-ów, 300 minut i 1 GB internetu do wykorzystania. Niewiele, choć znam osoby, które nie są w stanie zużyć nawet tego. W razie, gdyby jednak trzeba Ci było więcej, możesz aktywować pakiet dodatkowy: 1 GB internetu za 1 złoty, 400 SMS-ów za 3 złote albo 120 minut za 5 złotych.
W założonym budżecie mieszczą się także dwie droższe oferty na kartę – z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami. Za 25 złotych miesięcznie dostajesz do tego 15 GB internetu, a za 30 złotych – 30 GB (i tutaj jest to już 5G). Niestety, ani jeden nie jest pakietem z kumulacją GB – niewykorzystane dane przepadają zatem na koniec miesiąca.
W Virgin Mobile możesz za to liczyć na całkiem niezły zasięg (sieci Play) oraz możliwość wyrobienia wirtualnej karty eSIM.
W a2mobile też jest coś ciekawego – to najtańsza oferta na kartę bez internetu
Najtańsze pakiety na kartę w ofercie a2mobile to też nie lada ciekawostka. Operator chce od Ciebie 12,90 złotych miesięcznie i pozwala Ci zdecydować, na czym konkretnie Ci zależy.
Za niespełna 13 złotych możesz mieć:
- nielimitowane rozmowy, ale za każdy SMS zapłacisz 10 groszy, a za każdy MB internetu – 4 grosze,
- nielimitowane SMS-y, ale za każdą minutę zapłacisz 10 groszy, a za każdy MB internetu – 4 grosze,
- 5 GB internetu, ale za każdy SMS i za każdą minutę zapłacisz 10 groszy.
Alternatywnie dokładasz piątaka i wówczas za niespełna 18 złotych możesz mieć:
- nielimitowane rozmowy i SMS-y, ale za każdy MB internetu zapłacisz 4 grosze,
- nielimitowane rozmowy i 5 GB internetu, ale za każdy SMS zapłacisz 10 groszy,
- nielimitowane SMS-y i 5 GB internetu, ale za każdą minutę zapłacisz 10 groszy.
A jeśli tego typu kompromisy nie są dla Ciebie, do wyboru masz jeszcze kilka droższych ofert z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami oraz całkiem sporymi pakietami internetu do wykorzystania (w dodatku w technologii 5G). Konkretnie:
- 15 GB za 19,90 złotych miesięcznie,
- 35 GB za 24,90 złotych miesięcznie,
- 50 GB za 29,90 złotych miesięcznie.
Czego by o a2mobile nie mówić, mamy tu sporą swobodę wyboru i właściwie każdy powinien być w stanie znaleźć dla siebie ofertę, która sprosta wymaganiom (tak długo, jak nie są one przesadnie wysokie).
Najlepsze oferty na kartę za nieduże pieniądze – opcji jest więcej
Niedrogie pakiety z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami oraz paczkami internetu do wykorzystania oferują także Lajt Mobile, Nju Mobile i Lycamobile. Zacznijmy od tego pierwszego.
Szczerze trzeba sobie powiedzieć, że aktualna oferta Lajt Mobile nie należy do szczególnie atrakcyjnych. Za 20 złotych miesięcznie operator daje bowiem tylko 4 GB internetu, a za 25 złotych – 10 GB.
Przejdźmy do kolejnego gracza – jest nim Nju Mobile, który za 19 złotych miesięcznie daje 20 GB internetu, a za 29 złotych – 40 GB. Dodatkowo, w pierwszym roku można zgarnąć bonus – 599 GB za wyrażenie zgód marketingowych i łącznie 2400 GB do wykorzystania po osiągnięciu limitu). To całkiem niezła opcja.
Z tej trójki to jednak Lycamobile ma zdecydowanie najbardziej atrakcyjne pakiety. Za 25 złotych miesięcznie daje 40 GB internetu (o 4 złote taniej niż Nju), a za 30 złotych – aż 60 GB. Co więcej, można także liczyć na kumulację GB, czyli niewykorzystane dane przechodzą na następny miesiąc.
Najlepsza oferta na kartę do 30 złotych? Ma ją Mobile Vikings
Najlepszą ofertę na kartę do 30 złotych ma jednak Mobile Vikings. Tak jak Lycamobile oferuje kumulację GB, dostęp do sieci 5G i możliwość wyrobienia karty eSIM. Jednak – poza nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami (których Lycamobile w ogóle nie obsługuje) – za 30 złotych miesięcznie dostajemy aż 80 GB internetu do wykorzystania. Bezkonkurencyjna opcja!
Jeśli nie potrzebujesz aż tyle, możesz też kupić nieco tańszy pakiet (na dokładnie tych samych zasadach): 30 GB za 25 złotych miesięcznie. To już jednak znacznie mniej konkurencyjna oferta.
A wielka czwórka wypada tak sobie
Pakiety za trzy dyszki mają w swoich ofertach także operatorzy z tzw. Wielkiej czwórki, czyli Orange, Play, Plus (a także Plush) i T-Mobile.
W przypadku wszystkich pięciu wspomnianych operatorów otrzymujemy nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz pakiet danych wynoszący 30 GB. Plush, Plus, T-Mobile oraz Orange wyróżniają się tu pozytywnie, oferując kumulację gigabajtów. Orange natomiast wyróżnia się in minus, ponieważ jego oferta w rzeczywistości jest o złotówkę droższa. Nikomu raczej nie zrobi to różnicy, ale jednak wypada to zaznaczyć.
- Sprawdź ofertę Orange na kartę.
- Sprawdź ofertę Play na kartę.
- Sprawdź ofertę Plus na kartę.
- Sprawdź ofertę Plush na kartę.
- Sprawdź ofertę T-Mobile na kartę.
Podsumowanie i porównanie ofert na kartę do 30 złotych w 2025 roku
Wybór jest całkiem szeroki i każdemu powinno udać się znaleźć coś ciekawego dla siebie. Na wyróżnienie ode mnie zasługują:
- Virgin Mobile – za najtańszą ofertę na rynku,
- a2mobile – za mnogość możliwości,
- Nju Mobile – za najlepszą ofertę do 20 złotych,
- Lycamobile – za najlepszą ofertę do 25 złotych,
- Mobile Vikings – za najlepszą ofertę do 30 złotych.
Za podsumowanie jednak najlepiej posłużyć może tabelka, ułatwiająca porównanie ofert. Poszczególne opcje zostały ułożone w niej w kolejności od najtańszej do najdroższej, a w ramach tej samej ceny: od najlepszej do najgorszej.
Oto ranking ofert na kartę – od najtańszej:
|Sieć
|Cena za miesiąc
|SMS-y
|MMS-y
|Rozmowy
|Pakiet GB
|Kumulacja GB
|5G
|eSIM
|Virgin Mobile
|9 złotych
|300 w pakiecie
|Po 45 groszy
|300 minut w pakiecie
|1 GB
|NIE
|NIE
|TAK
|a2mobile
|12,90 złotych
|Po 10 groszy
|Po 10 groszy
|Bez limitu
|Brak (4 grosze za 1 MB)
|NIE
|NIE
|NIE
|a2mobile
|12,90 złotych
|Po 10 groszy
|Po 10 groszy
|Po 10 groszy za minutę
|5 GB
|NIE
|NIE
|NIE
|a2mobile
|12,90 złotych
|Bez limitu
|Bez limitu
|Po 10 groszy za minutę
|Brak (4 grosze za 1 MB)
|NIE
|NIE
|NIE
|a2mobile
|17,90 złotych
|Po 10 groszy
|Po 10 groszy
|Bez Limitu
|5 GB
|NIE
|NIE
|NIE
|a2mobile
|17,90 złotych
|Bez limitu
|Bez limitu
|Po 10 groszy za minutę
|5 GB
|NIE
|NIE
|NIE
|a2mobile
|17,90 złotych
|Bez Limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|Brak (4 grosze za 1 MB)
|NIE
|NIE
|NIE
|Nju Mobile
|19 złotych
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|20 GB
|NIE
|TAK
|NIE
|a2mobile
|19,90 złotych
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|15 GB
|NIE
|TAK
|NIE
|Lajt Mobile
|20 złotych
|Bez limitu
|Po 40 groszy
|Bez limitu
|4 GB
|NIE
|NIE
|TAK
|a2mobile
|24,90 złotych
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|35 GB
|NIE
|TAK
|NIE
|Mobile Vikings
|25 złotych
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|30 GB
|TAK
|TAK
|TAK
|Lycamobile
|25 złotych
|Bez limitu
|Brak
|Bez limitu
|40 GB
|TAK
|TAK
|TAK
|Virgin Mobile
|25 złotych
|Bez limitu
|Po 45 groszy
|Bez limitu
|15 GB
|NIE
|NIE
|TAK
|Lajt Mobile
|25 złotych
|Bez limitu
|Po 40 groszy
|Bez limitu
|10 GB
|NIE
|NIE
|TAK
|Nju Mobile
|29 złotych
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|40 GB
|NIE
|TAK
|NIE
|a2mobile
|29,90 złotych
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|50 GB
|NIE
|TAK
|NIE
|Mobile Vikings
|30 złotych
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|80 GB
|TAK
|TAK
|TAK
|Lycamobile
|30 złotych
|Bez limitu
|Brak
|Bez limitu
|60 GB
|TAK
|TAK
|TAK
|Virgin Mobile
|30 złotych
|Bez limitu
|Po 45 groszy
|Bez limitu
|30 GB
|NIE
|TAK
|TAK
|Plush
|30 złotych
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|30 GB
|TAK
|NIE
|NIE
|Plus
|30 złotych
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|30 GB
|TAK
|NIE
|TAK
|T-Mobile
|30 złotych
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|30 GB
|TAK
|NIE
|TAK
|Play
|30 złotych
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|30 GB
|NIE
|NIE
|TAK
|Orange
|31 złotych
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|30 GB
|TAK
|NIE
|TAK
Co myślisz o pakietach na kartę w Polsce? Czy któraś z tych ofert rzeczywiście spełnia Twoje oczekiwania?