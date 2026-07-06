Ten sprzęt rozwiąże niejeden problem z internetem

Perfekcyjnie działający internet to w niektórych przypadkach luksus, który trudno zyskać. Duże znaczenie w uratowaniu sytuacji może mieć odpowiednie urządzenie. TP-Link Deco X10-5G to właśnie takie wszechstronne koło ratunkowe.

Specyfikacja TP-Link Deco X10-5G

Opracowane przez producenta rozwiązanie to przede wszystkim brama sieciowa Wi-Fi 6 z wbudowanym modemem 5G. Dzięki temu umożliwia ono dostęp do internetu mobilnego w przypadku braku infrastruktury przewodowej lub służy jako mobilny punkt dostępu.

Zintegrowany modem sieci najnowszej generacji pozwala na osiągnięcie prędkości pobierania do 4,67 Gb/s – wystarczy karta nanoSIM i idealne warunki sieci bezprzewodowej. W ten sposób możliwe jest korzystanie z szybkiego internetu zarówno na wakacyjnym wyjeździe, jak i na działce pozbawionej światłowodu czy w wynajmowanym mieszkaniu.

TP-Link Deco X10-5G (źródło: TP-Link)

Na tym zalety Deco X10-5G się nie kończą. Sprzęt umożliwia również tworzenie sieci Mesh w standardzie Wi-Fi 6 z technologią OFDMA oraz 2×2 MU-MIMO – zarówno jako samodzielny router, jak i część siatki opartej o rodzinę urządzeń Deco. Przepustowość routera wynosi do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.

W połączeniu z trzema gigabitowym portami WAN/LAN i automatycznym wykrywaniem trybu pracy jednostka może służyć jako router 5G, klasyczny router Wi-Fi, punkt dostępu oraz most 5G. Dzięki funkcji failover podczas awarii sieci operatora przewodowego sprzęt samodzielnie przełączy się na kartę SIM i technologię 5G, bez potrzeby ręcznej konfiguracji.

TP-Link Deco X10-5G (źródło: TP-Link)

Gdyby TP-Link Deco X10-5G miał zostać częścią domowej sieci na dłużej, nie trzeba się martwić o zabezpieczenia i możliwość podpięcia urządzeń. Oprócz szyfrowania WPA 3 producent oferuje platformę HomeShield, rozwijającą sieć o takie funkcje, jak kontrola rodzicielska czy QoS, a do jednego Deco X10-5G podepniemy aż 120 sprzętów. Cały proces konfiguracji odbywa się za pomocą aplikacji Deco.

Cena i dostępność TP-Link Deco X10-5G

Urządzenie powinno być już dostępne w sprzedaży zarówno online, jak i w wybranych sieciach elektromarketów. Sugerowana cena modelu Deco X10-5G wynosi 1230 złotych, a sam sprzęt objęty jest gwarancją producenta na dwa lata.