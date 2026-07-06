Smartwatch Amazfit zyskał nowe funkcje. Teraz jest jeszcze ciekawszy

Smartwatch Amazfit Cheetah 2 Ultra to sprzęt skierowany do wymagających użytkowników. Teraz spodoba się także biegaczom górskim.

Aktualizacja Amazfit Cheetah 2 Ultra wprowadza zestaw nowych funkcji

W kwietniu 2026 roku zadebiutował Amazfit Cheetah 2 Pro, który reklamowany jest jako smartwatch dla zaawansowanych biegaczy. Natomiast miesiąc później do sprzedaży trafił Amazfit Cheetah 2 Ultra, czyli model mający spełnić oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników, a także będący odpowiedzią producenta na najlepsze zegarki sportowe na rynku.

Teraz Amazfit Cheetah 2 Ultra – za sprawą najnowszej aktualizacji – ma być jeszcze ciekawszy niż w dniu premiery. Przede wszystkim biegacze górscy zyskali dostęp do dodatkowych danych nawigacyjnych, które mają pomóc lepiej zrozumieć przebieg trasy. W czasie rzeczywistym mogą sprawdzić m.in. pozostały dystans, przewyższenia i zejścia do kolejnego punktu orientacyjnego.

Po drugie, aktualizacja poprawia działanie GPS w wymagającym terenie, co ma pozytywnie wpłynąć na śledzenie dystansu i tempa. Kolejna zmiana dotyczy obsługi map podczas aktywnej nawigacji – ma to być łatwiejsze. Otóż po włączeniu trybu interaktywnego ekran automatycznie się odblokowuje, umożliwiając szybkie i wygodne przybliżanie, przesuwanie oraz przeglądanie mapy.

fot. Amazfit

Amazfit Cheetah 2 Ultra zyskał jeszcze kilka innych zmian wraz z nowszą wersją oprogramowania. Producent chwali się nowym efektem wizualnym podświetlenia kart szybkiego dostępu, udoskonalonym działaniem regulacji jasności ekranu po uniesieniu nadgarstka przy aktywnej funkcji Always On Display oraz sprawniejszym działaniem listy pobranych aplikacji, których jest już ponad 400 w sklepie Zepp App.

Amazfit Cheetah 2 Ultra jest już dostępny w Polsce

Wypada przypomnieć, że Amazfit Cheetah 2 Ultra wyposażony jest w 1,5-calowy ekran AMOLED o maksymalnej jasności 3000 nitów. Elementy obudowy wykonane są z tytanu klasy 5, podobnie jak cztery fizyczne przyciski. Akumulator zapewnia do 60 godzin w trybie GPS i 30 dni przy normalnym użytkowaniu. Na pokładzie znalazł się GPS o podwójnej częstotliwości, NFC oraz 64 GB pamięci na mapy i utwory muzyczne.

Gdzie kupić? Amazfit Cheetah 2 Ultra ok. 2599 zł Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Amazfit Cheetah 2 Ultra w Polsce dostępny jest za 2599 złotych. Znajdziecie go w wybranych sklepach z elektroniką, a także w sklepie Amazfit Polska.