Mapy Google w Android Auto
Mapy Google w Android Auto (fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)
Moto

Android Auto znów dręczy kierowców. Winne ostatnie aktualizacje

Mateusz Budzeń·
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Moto
Android Auto znów dręczy kierowców. Winne ostatnie aktualizacje

Użytkownicy Android Auto zgłaszają nowe błędy. Tym razem problemy dotyczą stabilności połączenia i zawieszania się oprogramowania.

Android Auto 17.1 i 17.2 z usterkami

Benjamin Franklin miał kiedyś powiedzieć, że na tym świecie pewne są tylko śmierć i kolejne błędy w Android Auto… albo coś w tym stylu, o ile dobrze pamiętam. Kierowcy znów mają bowiem problemy z oprogramowaniem Google, które – mimo wielu aktualizacji i lat rozwoju – nadal zdaje się pozostawać w wersji beta.

Otóż, jak wynika z ostatnich zgłoszeń, Android Auto potrafi zawiesić się wkrótce po uruchomieniu, powrócić na chwilę lub na stałe do systemu infotainment samochodu lub rozłączyć się niemal po każdej czynności – np. interakcji z nawigacją lub aplikacją muzyczną. Nie wszystkie błędy występują jednocześnie – część osób doświadcza tylko zawieszania się oprogramowania, a inni muszą męczyć się ze stabilnością połączenia.

Warto odnotować, że usterki występują zarówno w wersjach beta, jak i kanale stabilnym. Chociaż to, że wersje beta nie działają zgodnie z założeniami, nie powinno dziwić – tutaj skutecznym rozwiązaniem problemu będzie pewnie powrót do wersji stabilnej. W pozostałych przypadkach można próbować często polecanych metod, takich jak czyszczenie pamięci podręcznej. Ewentualnie trzeba cierpliwie poczekać na poprawki, które – miejmy nadzieję – Google niebawem udostępni.

Android Auto Waze nawigacja YouTube Music
(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Omawiane błędy raczej nie są powiązane z konkretną marką smartfonów. Występują one u właścicieli Samsungów, OnePlusów czy Pixeli. Wszystko wskazuje, że wina leży po stronie Android Auto, a dokładniej ostatnich aktualizacji.

Oczywiście możesz należeć do grona szczęśliwców i nie doświadczać żadnych błędów. Dodam, że ze smartfonem Google Pixel 9 Pro spędziłem około 1,5 roku, korzystając przez ten czas także z Android Auto. Oprogramowanie z Mountain View działało u mnie bez żadnych zarzutów, tak samo jak Apple CarPlay.

Co jeszcze nowego w Android Auto?

Zostawmy temat błędów i skupmy się na nowych funkcjach, które w ostatnim czasie trafiły do użytkowników. Mogliśmy dowiedzieć się, że Google Meet pojawiło się w Android Auto. Ponadto kontrowersyjna aplikacja zniknęła z Android Auto, a także wizualnego odświeżenia doczekały się aplikacje muzyczne w Android Auto.

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