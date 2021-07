Orange rozpoczyna wakacje. Członkowie Klubu Flex mogą liczyć na pakiety gigabajtów i darmowy Video Pass

Wakacyjnych promocji, gratisów i bonusów ciąg dalszy! Praktycznie każdy operator sieci komórkowej ma coś specjalnego dla swoich klientów i nie inaczej jest z Orange Flex. Czego się spodziewać, będąc subskrybentem tej usługi?

Prezenty dla użytkowników Klubu Flex

Klub Flex uruchomiono w czerwcu 2020 roku, a kilka miesięcy temu oficjalnie wyszedł z wersji beta. Coraz więcej klientów Orange Flex się do niego zapisuje, bo dzięki członkostwu, można zyskać sporo zniżek na kolejne usługi Orange czy rabaty i prezenty w zaprzyjaźnionych z operatorem firmach. Tym razem, z okazji rozpoczęcia wakacji, wszyscy nowi i dotychczasowi użytkownicy Klubu Flex będą mogli odebrać Zestaw Wakacyjny, czyli pakiet usług szczególnie przydatnych w ciągu wakacyjnych, ciepłych dni.

Reklama

W skład Zestawu Wakacyjnego wchodzi:

pakiet 2 GB w roamingu w UE, ważny 30 dni,

pakiet 50 GB (2 x 25 GB), każdy ważny przez 30 dni,

Video Pass ważny 30 dni.

To naprawdę przyjemna oferta, gdyż szczególnie w wakacje przydadzą nam się gigabajty roamingu w Unii Europejskiej, upewniając nas, że nasze pakiety danych i środki na koncie są bezpieczne podczas zagranicznych wojaży. Dla osób preferujących wypoczynek w kraju, przygotowano dwa kody po 25 GB każdy. I na koniec, w długie noce, które szkoda przeznaczać na sen, możemy urządzić sobie maratony filmowe dzięki darmowej usłudze Video Pass. Umożliwi nam ona oglądanie produkcji m.in. z HBO GO, Netflix, YouTube, VOD.PL, Player, Canal+, TVP Sport, CDA Premium, Ipla, Orange TV Go.

Żeby skorzystać z bonusów, należy udać się do aplikacji Orange Flex, by stamtąd przejść do Klubu Flex. Tam wygenerujemy i aktywujemy indywidualne kody promocyjne. Akcja potrwa do 31 sierpnia 2021 roku.

Wskakujemy w promocje Orange jak ten pan z nogami spalonymi na węgiel

Nie tylko Flex

Co prawda osoby należące do Klubu Flex zyskały naprawdę szczodrze obdarowane, ale to nie jedyni klienci Orange, którzy mogą zyskać dodatkowe gigabajty do wykorzystania w lato. Na przykład w taryfach Orange Free na kartę da się teraz zyskać nawet 55 GB internetu na miesiąc wraz z ofertą no-limit za 30 złotych, i to bez większego wysiłku. Wystarczy pamiętać o kilku rzeczach z poniższego artykułu: