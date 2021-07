lifehack: jak legalnie w Orange na kartę dostać za 30 złotych no-limit i nawet 55 GB internetu na miesiąc?

Orange uruchamia promocję, w której posiadacze numerów na kartę będą mogli cieszyć się dwa razy większym pakietem internetu. W sam raz na lato!

Jak podwoić liczbę gigabajtów w Orange na kartę?

Pomarańczowi ruszają z promocją, dzięki której w prosty sposób zyskamy dosłownie dziesiątki gigabajtów internetu przez całe lato. Warunek wzięcia udziału w akcji jest prosty. Wystarczy aktywować dowolną wersję usługi „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” lub „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” – poprzez konto Mój Orange (aplikację lub online). Już samo to sprawi, że dostaniemy w prezencie 2 razy więcej gigabajtów. Przykładowo, jeśli użytkownik wykupi usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet 15 GB” w wersji jednorazowej za 30 zł, to otrzyma gratis kolejne 15 GB i w sumie będzie miał na swoim koncie 30 GB.

Z promocji można skorzystać w dniach 1.07. – 30.09.2021 r. Mamy więc czas na to, by podbić sobie otrzymywane gigabajty do całkiem przyjemnych ilości, ponieważ każda aktywacja w czasie trwania promocji w Mój Orange będzie przyznawała bonus. Więcej szczegółów znajdziemy w Regulaminie.

Proste jak budowa gimbala

To jeszcze nie wszystko! Możesz zyskać jeszcze więcej GB!

Przechodzimy teraz do małego kombinowania, ale takiego, do którego zachęca nas samo Orange. Okazuje się, że można jeszcze zwiększyć liczbę gigabajtów otrzymywanych w Orange na kartę. Jak? Otóż:

Doładowując konto w Orange Free na kartę zyskujemy 15 GB.

Jeśli to doładowanie zrobimy online, zyskamy jeszcze dodatkowe 10 GB extra.

Dodajmy do tego aktywację usługi „Bez limitu” za 30 złotych w aplikacji Mój Orange i z tego tytułu dostajemy 30 GB (2x 15 GB).

W ten sposób za 30 złotych dostajemy usługę Bez limitu (rozmowy + SMS-y + MMS-y) oraz 55 GB do wykorzystania przez 31 dni!

Orange nie ukrywa, jak bardzo jest podekscytowane, że może przedstawić swoim klientom tak korzystną ofertę. I rzeczywiście, nie można na nią narzekać! Aż żałuję, że w ubiegłym roku zrezygnowałem z Orange Free na kartę.