Plan na majówkę? Surfowanie po sieci za darmo z Orange na kartę

Niezależnie od tego, czy majówkę macie zaplanowaną od góry do dołu, czy nie, pomarańczowy operator ma dla was bardzo ciekawą propozycję. Jeżeli jesteście klientami Orange na kartę, to być może skuszą was darmowe połączenia, SMS, MMS i transfer internetowy przez 5 dni bez dodatkowych opłat.

Reklama

Orange zaprasza na majówkę

Przed nami majówka, czyli prawdziwie wiosenny długi weekend. Z tej okazji klienci Orange na kartę mogą skorzystać z promocji, dzięki której otrzymają za darmo nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y, a do tego wszystkiego 5 GB transferu internetowego. Aktywowanie usługi jest banalnie proste i możecie tego dokonać już teraz.

Orange – 5 GB w prezencie

Aby skorzystać z oferty, wystarczy najpóźniej do 3 maja do godziny 23:59 maja wysłać SMS o treści MAJOWKA na numer 364. Darmowy pakiet promocyjny będzie ważny przez 5 dni od momentu aktywacji, dlatego już dzisiaj możecie zapewnić sobie darmowe rozmowy, wiadomości i jakże cenny transfer internetowy. W promocji biorą udział posiadacze następujących taryf:

Orange YES,

Orange POP,

Free na kartę,

Abonenci oferty Zetafon.

Pośród dodatkowych informacji należy na pewno wspomnieć o tym, że warunkiem udziału w promocji jest posiadanie aktywnego statusu, czyli możliwość wykonywania połączeń wychodzących. Wykluczeni z darmowego zestawu usług są natomiast posiadacze usługi Multipakiet. Dodatkowym atutem promocji jest też niewielki, ale jednak – pakiet transferu internetowego w Strefie 1 roamingu – ten wynosi 0,7 GB.

nju mobile też ma promocję

Pozostając w „zasięgu” sieci Orange – marka nju mobile również ma dla swoich klientów ciekawą promocję, która z kolei trwa do 1 maja, więc czasu pozostało trochę mniej. Mowa o darmowym pakiecie aż 9 GB transferu internetowego, który jest rozdawany z racji 9. urodzin. Sprawa jest równie prosta, co w przypadku Majówki z Orange. Wystarczy wysłać SMS o treści URODZINY na numer 80955.

Pakiet zostanie aktywowany, a darmowe gigabajty zasilą nasze konto. Całość będzie dostępna do wykorzystania w ciągu 30 dni od aktywacji, dlatego można zapewnić sobie dodatkowy transfer na cały maj. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.