Orange i T-Mobile rozdają prezenty do smartfonów. Zobacz jakie

Sieci Orange i T-Mobile mają w swojej ofercie ciekawe nowości. Klienci i przyszli użytkownicy Pomarańczowych mogą liczyć na ciekawy zestaw OPPO, a ci preferujący T-Mobile – na świetny gratis do smartfona od Samsunga.

Reklama

Orange z OPPO, T-Mobile z Samsungiem

Na początek rzucimy okiem na ofertę od Orange. Jak podaje biuro prasowe operatora, już dzisiaj w ofercie firmy dostępny jest nowy zestaw. W jego skład wchodzi smartfon OPPO Reno5 Z 5G oraz słuchawki bezprzewodowe Enco W12, które otrzymamy w prezencie.

Co ciekawe i ważne, zestaw ze smartfonem i słuchawkami można otrzymać wybierając pakiet, w którym nie płaci się pierwszych trzech rat. Opcja ta jest dostępna w przypadku opcji Plan 60, Plan 80, Orange Love Standard, Orange Love Extra i Orange Love Premium. W przypadku Planu 80 rata wyniesie 40 złotych przez 21 miesięcy.

OPPO Reno5 Z 5G (źródło: Biuro Prasowe Orange)

Gratisy u Magentowych

W przypadku konkurencyjnej oferty mowa o promocji, w ramach której kupimy taniej smartfon Samsung Galaxy A22 5G taniej aż o 200 złotych – lecz to nie koniec korzyści. W ramach prezentu otrzymamy również opaskę sportową Galaxy Fit 2. Opaska pozwoli na wzbogacenie naszych sportowych wrażeń z użytkowania, natomiast wybór odpowiedniego pakietu umożliwi uzyskanie zniżki na smartfon.

T-Mobile ma w swojej ofercie kilka pakietów i to od nich zależy, ile pieniędzy uda się zaoszczędzić wybierając ten model telefonu od Samsunga. Aby zapłacić mniej, należy wybrać jedną z następujących taryf operatora – S, M Nielimitowana oraz L Nielimitowana. Ofertę możecie sprawdzić tutaj.

Samsung Galaxy A22 od T-Mobile (źródło: Biuro Prasowe T-Mobile)

Warto się pospieszyć z zakupową decyzją. Obie promocje ruszyły dziś, lecz z oczywistych względów są ograniczone. W przypadku T-Mobile oferta ważna jest do 9 maja lub do wyczerpania zapasów. Jeżeli natomiast wolicie zestaw od Orange ze smartfonem OPPO i słuchawkami, wówczas nie wskazano konkretnej daty zakończenia akcji – o ile pozwoli na to stan magazynowy urządzeń.