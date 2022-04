Paradygmat starczego istnienia! Darmowe gry w Epic Games Store

Czwartek jest już małym świętem dla użytkowników Epic Games Store. O godzinie 17:00, zostały udostępnione następne dwie produkcje, które każdy może bezpłatnie pobrać z platformy Tima Sweeney’a. Co włodarze sklepu przygotowali dla nas tym razem?

Just Die Already – starość, nie radość

Dostępność: PC / PlayStation 4 / Xbox One / Nintendo Switch

Premiera: 20 maj 2021

Nieuchronna przepowiednia stała się prawdą – młodych ludzi jest zbyt mało, by mogli pracować na emerytury starszych mieszkańców kraju. Problem ten ma swoje odzwierciedlenie w domach spokojnej starości, gdzie zwyczajnie brakuje miejsc dla niesfornych staruszków. Państwo jest bezradne, dlatego nie pozostaje im nic innego, jak tylko walczyć o przetrwanie.

Just Die Already to nietypowa gra akcji z widokiem zza pleców bohatera. Jak sama nazwa wskazuje, jej celem jest eliminacja innych staruszków, w walce o miejsce w domu spokojnej starości. Dla graczy została przygotowana pełna kampania w trybie jednoosobowym, choć wyzwanie można podjąć również przeciwko innym starcom w sieci.

Jako ciekawostkę warto dodać, że za grę odpowiadają twórcy Goat Simulator, czyli legendarnego symulatora kozy. Gra zyskała uroczą grafikę, choć jest to niewątpliwie produkcja niezależna, jeśli spojrzymy na jakość animacji. Trudno jednak narzekać, jeśli dostajemy ją za darmo w Epic Games Store.

Paradigm – również w Epic Games Store

Dostępność: PC

Premiera: 5 kwietnia 2017

Epic Games Store tutaj proponuje także coś zgoła innego – przygodówkę point 'n’ click. Akcja osadzona jest w surrealistycznej, niedalekiej przyszłości – w roku 2026. Mamy do niej jeszcze bliżej, niż było to w czasie oryginalnego wydania Paradigm.

DUPA Corporation – tak, nie pomyliłem się – to firma zajmująca się hodowlą idealnych dzieci. Paradigm to imię głównego bohatera, który okazał się wypadkiem przy pracy. Chłopiec zostaje wiec porzucony przez swoich rodziców, a swoje problemy leczy nietypową pasją – tworzeniem muzyki elektronicznej. Chce zostać jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku, a droga do sukcesu nie będzie usłana różami.

Rozgrywka bazuje mocno na klasycznych grach przygodowych z lat 80. oraz 90. Łatwo znaleźć tu nawiązania do takich produkcji jak Secret of Monkey Island czy Day of the Tentacle. Ot, klasyka firmy LucasArts. Gra cechuje się również postapokaliptyczną stylistyką, połączoną z animacją godną wczesnych filmów studia Pixar. Warto sprawdzić, jeśli z wytęsknieniem czekacie na powrót do Małpiej Wyspy.

Pozostaje więc zapytać: jak oceniacie darmowe gry od Epic Games Store w tym tygodniu? Gry możecie odebrać do 5 maja, godziny 16:59. Do przeczytania za tydzień!