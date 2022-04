Nowe pojazdy w służbie policji. Zobaczysz je na polskich drogach!

Polska policja ciągle się rozwija, próbując dostosować swoje umiejętności i sprzęt do nowych wyzwań. Na targach POLSECURE zaprezentowano najnowsze samochody i motocykle, które wkrótce wejdą do służby.

Nowe barwy, nowe pojazdy

Podczas ostatnich targów POLSECURE zademonstrowano najnowsze pojazdy, które wzmocnią flotę polskiej policji. To właśnie im poświęcono dużą część wystawy.

Najnowsze pojazdy, które wejdą do służby, prezentują się niezwykle ciekawie. Już na pierwszy rzut oka widać zmianę w kolorystyce maszyn. Zarówno motocykle jak i samochody są niebiesko-srebrno-żółte. Ostatni kolor jest bardzo intensywny i wygląda, jakby był wzorowany na kamizelkach odblaskowych. W całym projekcie widać inspirację policją niemiecką, która przed laty wprowadziła właśnie taki standard wzoru pojazdów oznakowanych. Przedstawiciele MSWiA podkreślają, że ma on poprawić widoczność pojazdów na drodze.

Nowe barwy polskiej policji przypominają wzór stosowany przez niemieckie służby (fot. Targi Kielce)

Pojazdem, który przykuł najwięcej uwagi w nowej szacie niewątpliwie była Skoda Octavia iV Combi. Ta hybryda plug-in dysponuje łączną mocą 204 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym 350 Nm. Samochód oferuje służbom policyjnym możliwość przejechania nawet 65 kilometrów z wykorzystaniem energii elektrycznej. Auta wejdą do służby pod koniec maja tego roku.

Nowa Skoda Octavia iV rozpocznie służbę pod koniec maja (fot. Targi Kielce)

Fani jednośladów z pewnością ucieszyli się z prezentacji BMW R1250 RT. Motocykl został tak skonfigurowany, by można było obsługiwać wszystkie systemy bez odrywania rąk od kierownicy. Interfejs pozwala sterować menu za pomocą gałek, które wyświetlają wybór na sporym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Zastępuje on także obrotomierz oraz prędkościomierz. Silnik o pojemności 1245 centymetrów sześciennych pozwala rozpędzić maszynę do ponad 200 km/h, przy łącznej masie 280 kg.

Nowy BMW R1250 RT wkrótce trafi na polskie drogi (fot. Targi Kielce)

Druk 3D usprawnia konstrukcje

Polskie służby nie boją się stosować druku 3D, który sprawnie implementują w nowe konstrukcje. We wskazanych pojazdach można znaleźć np. specjalnie zaprojektowane nowe lampy nanoledowe, które są wydajniejsze i wygodniejsze w użyciu. W taki sposób zostało wymienione oświetlenie przodu, tyłu oraz kolumny świateł uprzywilejowanych, które przy okazji pełnią funkcję oświetlenia pola pracy dla funkcjonariuszy.

„Belka” odnajdzie twój samochód

Ciekawą nowością będzie również Enforcement bar, czyli nowe rozwiązane zaprojektowane przez Victronic Polska. System o wyglądzie belki mocowanej na dachu będzie w czasie rzeczywistym rozpoznawał tablice rejestracyjne pojazdów. Program wspierający będzie mógł wyłapywać samochody, których kradzież została zgłoszona.

Nowe systemy mogą pomóc poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. Ich wdrożenie zmieni oblicze policji i zwiększy ich możliwości operacyjne. Za sprawą systemów hybrydowych staną się również tańsze w eksploatacji, przy jednoczesnej zwiększonej trosce o środowisko.