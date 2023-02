Żabka znowu zaskakuje – otworzysz w niej konto bankowe!

Żabka po raz kolejny udowadnia, że nic nie jest niemożliwe. Pomyślelibyście, że w tym sklepie założycie konto bankowe? No właśnie – najprawdopodobniej nie, a jest to już możliwe. I co więcej – opłaca się, ponieważ możesz wiele zyskać, bo jesteś wygrywem.

W sklepie Żabka założysz konto w banku BNP Paribas

Biuro prasowe banku BNP Paribas poinformowało o rozpoczęciu kooperacji z Żabką – współpraca ma potrwać aż rok i być promowana hasłem Jesteś wygrywem, gdyż klienci mogą otrzymać vouchery o sumarycznej wartości 50 złotych na zakupy w sklepie oraz wziąć udział w loterii z pulą nagród ponad 1,5 mln złotych. Jak skorzystać z przygotowanej promocji?

źródło: BNP Paribas

Jak powiedział Tomasz Dymowski, Tribe Leader Omnichannel for Retail w Banku BNP Paribas, każda osoba może wejść do sklepu Żabka wyłącznie ze swoim smartfonem i wyjść z niego jako Klient Banku BNP Paribas. W sklepach tej sieci znajdziecie bowiem plakaty z informacją o promocji wraz z kodem QR, który poprowadzi Was do sklepu z aplikacjami, gdzie znajdziecie aplikację GOmobile banku BNP Paribas. Za jej pośrednictwem założycie Konto Otwarte na Ciebie w ciągu kilku minut. Musicie jednak spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim musicie mieć skończone 18 lat, miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i numer PESEL oraz nie możecie być pracownikiem BNP Paribas. Do tego wykluczone są osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy były posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w tym banku. Ponadto musicie założyć konto poprzez Wideoweryfikację i wyrazić wymagane zgody na udział w promocji.

Nagrody oraz loteria BNP Paribas

Jak zostało wspomniane, ta współpraca jest korzystna dla klientów, ponieważ osoby, które skorzystają z tej promocji, zostaną zwolnione z opłaty za kartę przez 12 miesięcy od jej wydania, a do tego dostaną pięć voucherów o wartości 10 złotych każdy (łącznie 50 złotych) do wykorzystania w sklepach sieci Żabka. Warunkiem ich otrzymania jest jednak zapewnienie wpływów na łączną kwotę minimum 1000 złotych (w miesiącu, w którym zostało założone konto lub następnym) i aktywacja karty płatniczej. Vouchery zostaną wysłane na podany przez Was adres e-mail.

Regulamin promocji „Jesteś wygrywem”

A gdy już założycie konto wraz z kartą i wcześniej wyrazicie chęć wzięcia udziału w promocji pod nazwą Jesteś wygrywem, możecie zgłosić swój udział w loterii z pulą nagród ponad 1,5 mln złotych – w tym celu wystarczy kliknąć w baner widoczny po zalogowaniu do aplikacji GOmobile w górnej części ekranu. Od tej pory za każde wydane 10 złotych w sklepach Żabka otrzymacie 10 losów w loterii. W innych sklepach natomiast za każde wydane 10 złotych zyskacie tylko jeden los, więc robiąc zakupy w Żabkach, zwiększacie swoje szanse na wygraną.

W loterii rejestrowane są transakcje dokonywane od 13 lutego 2023 roku do 11 lutego 2024 roku. Loteria kończy się 12 czerwca 2024 roku. Do wygrania są 364 vouchery o wartości 500 złotych na zakupy w Żabkach, 52 nagrody pieniężne w kwocie 5000 złotych (jedna na tydzień), 12 nagród pieniężnych w kwocie 50000 złotych (jedna na miesiąc) i jedna nagroda pieniężna w kwocie 500000 złotych. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem na konto w BNP Paribas.

Wyniki losowania będą udostępniane na stronie www.bnpparibas.pl/jesteswygrywem.

Regulamin loterii promocyjnej „Wygrywaj z kontem Banku BNP Paribas”