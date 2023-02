Od teraz zapłacisz podatek również w ten sposób

Trwa rozliczanie PIT za 2022 rok. Aby to zrobić, można skorzystać z usługi Twój e-PIT. Urząd Skarbowy podkreśla, że w tym roku Polacy składają PIT-y wyjątkowo szybko. Podatnicy mogą od teraz opłacać roczny podatek PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy i usłudze Twój e-PIT również za pomocą metody płatności, która nie była do tej pory dostępna.

Polacy spieszą się z PIT-ami

e-Urząd Skarbowy udostępnił rozliczenia za 2022 rok o północy 15 lutego 2023 roku. US podał dane, z których wynika, że w tym roku Polacy wyjątkowo spieszą się z rozliczeniem PIT za ubiegły rok. Nie wszyscy czekają na ostatnią chwilę – resort finansów podkreślił, że wystarczyły nieco ponad dwa dni, by w systemie pojawiło się już milion złożonych deklaracji. W zeszłym roku, aby osiągnąć taki wynik, potrzeba było ponad dwóch tygodni.

Uruchomienie systemu e-PIT nie obyło się jednak bez problemów, ponieważ pierwszego dnia witryna nie wytrzymała zainteresowania i przez pewien czas użytkownicy nie mogli skorzystać z serwisu. Pomimo przeszkód Ministerstwo Finansów podało, że pierwszego dnia z możliwości złożenia deklaracji podatkowej w systemie e-PIT skorzystało 549098 osób. Wzrost w stosunku do poprzedniego roku jest spory, bo ponad 2,5-krotny. W 2022 roku w ciągu pierwszej doby z takiego rozwiązania skorzystało 200000 podatników.

Podatek zapłacisz BLIKIEM

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od dziś każdy podatnik ma możliwość uregulowania swoich zobowiązań w zakresie rozliczenia PIT za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy za pomocą systemu płatności mobilnej BLIK. W komunikacie Ministerstwa możemy również przeczytać, że uruchomienie tej metody płatności podatku w e-US było możliwe dzięki współpracy Ministerstwa Finansów z operatorem BLIK i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego potrzebowali szybkich i wygodnych narzędzi do realizacji swoich płatności. Zgłaszali to w ankietach, które wypełniali w naszych badaniach satysfakcji. Dzięki współpracy z operatorem systemu płatności BLIK i BGK możemy spełnić te oczekiwania. Wiemy, że teraz podatnicy będą mogli jeszcze efektywniej korzystać z usług, jakie im dostarczamy. Anna Chałupa – wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Aby zalogować się do systemu e-PIT, należy wejść na stronę internetową https://www.podatki.gov.pl/ i zalogować się do e-Urzędu Skarbowego. Można to zrobić na przykład za pomocą profilu zaufanego lub aplikacji mObywatel. W systemie podatnikom zostały udostępnione wstępnie wypełnione formularze: