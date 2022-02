OPPO już zaprezentowało oficjalnie pierwsze smartfony z serii Reno 7. Rodzina wciąż jednak nie jest kompletna, ponieważ brakuje w niej m.in. modelu Reno 7 Z, który zadebiutuje w ciągu kilku najbliższych tygodni. Wiemy już, jak będzie wyglądał i w co zostanie wyposażony.

OPPO Reno 7 Z wygląda świetnie, ale specyfikacja rozczarowuje

Siódma generacja serii Reno przyniosła znaczące zmiany we wzornictwie. Wszyscy jej członkowie mają bardziej kanciaste obudowy, podobnie jak Reno 6 5G, który w swojej rodzinie był rodzynkiem (zob. Reno 6 Pro i Reno 6 Lite). Taką samą bryłę będzie miał również nadchodzący OPPO Reno 7 Z, który ma oficjalnie zadebiutować w Wietnamie w marcu 2022 roku.



OPPO Reno 7 Z (źródło: @TheLeaks3)

Jeszcze przed oficjalną premierą do sieci wyciekły rendery, zdradzające design Reno 7 Z. Smartfon niewątpliwie przyciągnie wzrok klientów, ponieważ wygląda bardzo atrakcyjnie, szczególnie w tej mieniącej się na kilka kolorów wersji. Druga, różowa, również nie powinna jednak narzekać na brak zainteresowania.

Niestety, o ile do designu OPPO Reno 7 Z nie można mieć żadnych zastrzeżeń, o tyle do specyfikacji już tak. Największe do zastosowanego procesora, ponieważ według informacji, które niedawno dostarczył Geekbench, smartfon zostanie wyposażony w budżetową platformę mobilną Snapdragon 480+ z modemem 5G.

Dla przypomnienia, OPPO Reno 5 Z był wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 800U (również z modemem 5G). Z dostępnych w sieci informacji wynika, że jest on wydajniejszy niż Snapdragon 480+, co jest dużym rozczarowaniem. Należy jednak zauważyć, że wciąż obracamy się wokół nieoficjalnych informacji – pozostaje więc trzymać kciuki, żeby rzeczywistość okazała się zdecydowanie lepsza niż się spodziewamy.

Specyfikacja OPPO Reno 7 Z ma obejmować również 8 GB RAM i system Android 11, co też jest rozczarowaniem, ponieważ Android 12 jest już dostępny od sześciu miesięcy, a za kolejne około pół roku zostanie wydany Android 13. Ponadto wiemy, że smartfon zasilać będzie akumulator o pojemności 4500 mAh, który użytkownicy naładują z mocą 33 W.

Na tę chwilę pozostała specyfikacja OPPO Reno 7 Z nie jest znana. Można mieć pewność, że producent – jak zawsze w tej rodzinie – położy duży nacisk na możliwości fotograficzne. Ponadto można się spodziewać ekranu AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością przynajmniej 90 Hz.

Obecnie nie mamy informacji na temat dostępności OPPO Reno 7 Z w Polsce, ale aktualnie – niestety – nie zapowiada się on zbyt interesująco…