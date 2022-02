Tańsze smartfony często starają się „udawać” produkty klasy premium, z lepszym (zob. Honor 60 SE) lub gorszym (zob. Blackview A95) skutkiem. Nowy Galaxy nie będzie jednak udawał, bo naprawdę ma wyglądać jak dużo droższy Samsung.

Nowy, tani Samsung będzie wyglądał jak nowy, drogi Samsung

Producenci szukają oszczędności, gdzie tylko się da i często znajdowane są one w wykończeniu urządzenia, przez co nie wyglądają one tak atrakcyjnie jak droższe modele. Reguła ta nie znajdzie jednak (do końca) potwierdzenia w tym przypadku, ponieważ nadchodzący Galaxy A23 będzie bardzo podobny do Galaxy A53, który może kosztować nawet dwa razy więcej!

Naturalnie nie będą to bracia bliźniacy, ponieważ Samsung mimo wszystko musiał poszukać oszczędności, ale panel tylny w jednym i drugim modelu wygląda identycznie. Przód natomiast już mocno się różni, ponieważ Galaxy A23 otrzyma wyświetlacz typu Infinity-V, a nie Infinity-O, tj. z wycięciem w kształcie litery V, zamiast ekranu z okrągłym otworem na aparat.

Wyświetlacz w tym smartfonie będzie miał przekątną 6,55 cala. Mowa tu konkretnie o modelu Samsung Galaxy A23 5G, ponieważ na rynku pojawi się również Galaxy A23 bez modemu 5G, który zaoferuje ekran IPS LCD o przekątnej 6,4 cala (także z wycięciem typu kropla na aparat do selfie i rozmów wideo).

Na tyle smartfona Samsung Galaxy A23 znajdą się cztery aparaty, podobnie jak w Galaxy A53, aczkolwiek producent zastosuje w tańszym modelu inną konfigurację. Urządzenie otrzyma aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix, a także z sensorem 8 Mpix i obiektywem ultraszerokokątnym. Obok nich znajdą się jeszcze dwie matryce po 2 Mpix każda (do zdjęć makro i wykrywania głębi).

A skoro już mowa o aparatach, to na przodzie Samsunga Galaxy A23 znajdzie się jeden o rozdzielczości 13 Mpix. Ponadto wiadomo, że smartfon będzie miał wymiary 165,4x77x8,5 mm i zostanie wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 700 z modemem 5G. Do wersji 4G zapewne trafi natomiast MediaTek Helio.

Rednery smartfona zdradzają też, że zaoferuje on 3,5 mm złącze słuchawkowe i port USB-C oraz czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji, Samsung Galaxy A23 zadebiutuje 31 marca 2022 roku.