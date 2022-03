Te słuchawki mają ANC i… wbudowany filtr powietrza

Dyson to popularna marka… ale nie słuchawek. Tymczasem producent niespodziewane zaprezentował swoje pierwsze słuchawki Dyson Zone, które oferują aktywną redukcję hałasu i… funkcję oczyszczania powietrza.

Słuchawki Dyson Zone mają ANC i wbudowany filtr powietrza

Dyson jest znanym producentem m.in. odkurzaczy oraz designerskich oczyszczaczy, nawilżaczy i wentylatorów powietrza. Firma postanowiła wykorzystać zdobywane latami doświadczenie i stworzyła swoje pierwsze słuchawki. Pomysł takiego produktu pojawił się już w 2016 roku. Przez sześć lat badań powstało aż 500 prototypów, a owocem wysiłków zastępu inżynierów są Dyson Zone.

Słuchawki Dyson Zone – różne prototypy (źródło: Dyson)

Jest to pierwsze urządzenie do noszenia z funkcją oczyszczania powietrza zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz. Słuchawki Dyson Zone oferują dwustopniowy system oczyszczania, który według deklaracji producenta jest zdolny do filtrowania miejskich spalin i zanieczyszczeń. Dyson podkreśla tez, że umieszczony na wysokości nosa i ust wizjer nie dotyka twarzy, tylko kieruje ciągły strumień oczyszczonego powietrza w ich kierunku. Dzięki temu użytkownik będzie mógł oddychać wygodnie bez duszności.

Dyson Zone to jednak nie tylko „mobilny oczyszczacz powietrza”, ale też słuchawki. Producent informuje, że stworzył pierwszą technologię audio klasy premium Dyson, która ma zapewniać wciągający dźwięk o wysokiej wierności z zaawansowaną aktywną redukcją szumów, która blokuje niepożądane zakłócenia.

Słuchawki Dyson Zone to dość nietypowa konstrukcja, ale nawet pomimo to może cieszyć się zainteresowaniem wśród klientów. Dyson przywołuje bowiem dane opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia – według jej szacunków aż 9 na 10 ludzi na świecie oddycha powietrzem, które przekracza limity zanieczyszczeń, określone w wytycznych WHO. Ponadto ponad 100 mln ludzi, około 20% populacji Europy, narażonych jest na długotrwałą ekspozycję na hałas powyżej wytycznych WHO.

Dyson Zone to zatem słuchawki, które mogą zadbać nie tylko o komfort, ale również – a może nawet przede wszystkim – zdrowie swojego posiadacza. Osoby zainteresowane tym produktem muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, ponieważ producent nie podał terminu wprowadzenia go na rynek ani jego ceny. Można jednak zapisać się na newsletter na stronie Dyson, aby otrzymywać aktualizacje dotyczące tych słuchawek.