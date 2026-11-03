InPost ułatwi Ci życie. Wystarczy zmienić jedną rzecz w aplikacji

Od 10 listopada 2026 roku zacznie obowiązywać nowy Regulamin usług pocztowych i przewozowych dla przesyłek kurierskich, obsługiwanych przez InPost. Aktualizacja wprowadza nową funkcję, która zdecydowanie ułatwi życie odbiorcom paczek. Wystarczy raz zmienić jedną rzecz w aplikacji InPost Mobile.

InPost wprowadza stałe Dynamiczne Przekierowanie Paczki

InPost oferuje zarówno dostarczenie przesyłki do rąk własnych odbiorcy, jak i Paczkomatu oraz punktu odbioru. W pierwszym przypadku adresat ma możliwość przekierowania paczki na inny adres, do automatu lub punktu odbioru, jeśli na przykład nie będzie go w domu, a chciałby, żeby przesyłka została dostarczona jak najszybciej, a nie dopiero następnego dnia.

Dynamiczne Przekierowanie Paczki (DPD), bo tak nazywa się ta usługa, wymaga jednak, aby odbiorca przekierowywał każdą przesyłkę osobno. O ile w większości przypadków nie jest to uciążliwe, gdyż raczej rzadziej niż częściej zachodzi taka potrzeba (zwykle odbiorca świadomie wybiera dostawę przez kuriera), o tyle niektóre osoby mogą potrzebować korzystać z niej regularnie, ponieważ – na przykład – zawsze są w pracy w godzinach pracy kuriera, a nie zawsze mają możliwość wybrać dostawę do Paczkomatu czy punktu odbioru.

Najwyraźniej takich sytuacji nie jest mało, bowiem od 10 listopada 2026 roku możliwe będzie włączenie stałego Dynamicznego Przekierowania Przesyłki. Po aktywacji tej usługi każda przesyłka kurierska zostanie automatycznie przekierowana i dostarczona do wskazanego Paczkomatu lub punktu odbioru.

Stałe Dynamiczne Przekierowanie Paczki będzie można aktywować wyłącznie w aplikacji InPost Mobile. Za jej pośrednictwem użytkownik dostanie też możliwość wyłączenia tej usługi w stosunku do konkretnej paczki oraz edycji wskazanego Paczkomatu lub punktu odbioru, a także – oczywiście – całkowitego wyłączenia stałego DPP.

Przekierowanie przesyłki w InPost – ograniczenia

Usługa Dynamiczne Przekierowanie Paczki ma określone w regulaminie ograniczenia. Po pierwsze, wskazany Paczkomat lub punkt odbioru musi być w rejonie oddziału, który miał doręczyć przesyłkę na pierwotnie wskazany adres. Ponadto musi znajdować się maksymalnie w promieniu 10 km od oryginalnego adresu dostawy (po zmianie statusu na „Wydano do doręczenia” dostępny obszar zmniejsza się do rejonu doręczania kuriera).

InPost zastrzega również, że Dynamiczne Przekierowanie Paczki dostępne jest wyłącznie dla przesyłek, które spełniają wymagania wagowe i wymiarowe dla Paczkomatów i nie zostały nadane w usłudze SmartCourier lub Paleta Standard. Wymagane jest też podanie numeru telefonu odbiorcy przez nadawcę przy zlecaniu nadania paczki.

Dynamiczne Przekierowanie Paczki nie jest zaś możliwe, jeśli nadawca nie zastrzegł, że odbiorca nie może skorzystać z tej usługi, jak również wówczas, gdy wyłączono taką opcję w umowie o świadczenie usług między InPostem i nadawcą lub doręczenie zostało wstrzymane na mocy powszechnie obowiązujących przepisów (np. wskutek działań organów śledczych).

Przy okazji warto przypomnieć, że od 16 marca 2026 roku obowiązują zaktualizowane Zasady przygotowywania i pakowania przesyłek, wysyłanych za pośrednictwem InPostu.

Regulamin usług pocztowych i przewozowych InPost – obowiązujący od 10 listopada 2026 roku (PDF)