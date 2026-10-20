Oppo najwyraźniej ani myśli zwalniać tempa. Jeden z renomowanych informatorów ujawnił, że smartfon Oppo Reno 17 Pro jest przygotowywany do premiery i od razu zdradził jego specyfikację techniczną.

Specyfikacja Oppo Reno 17 Pro ujawniona przed premierą

Choć smartfon Oppo Reno 16 i Oppo Reno 16 Pro zadebiutował w Chinach w maju 2025 roku, to kolejna generacja serii Reno zostanie wprowadzona na rynek jeszcze w 2026 roku (przynajmniej chiński, gdyż globalna dostępność jest zapowiadana dopiero na początek 2027 roku).

Informator Digital Chat Station zdradził, co zaoferuje smartfon Oppo Reno 17 Pro. Według niego będzie wyposażony w płaski wyświetlacz o przekątnej 6,32 cala i rozdzielczości 1,5K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Ponadto na jego przodzie znajdzie się aparat z matrycą o wielkości 50 Mpix.

Oppo Reno 16 Pro (fot. Oppo)

Na tyle natomiast Chińczycy zamierzają umieścić 200 Mpix aparat główny z gimbalową stabilizacją obrazu oraz 50 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 50 Mpix teleobiektyw o budowie peryskopowej.

Specyfikacja Oppo Reno 17 Pro ma obejmować również procesor MediaTek Dimensity 8550 Super i akumulator o pojemności około 7000 mAh. Smartfon podobno będzie też smukły i lekki. Na tę chwilę to wszystkie informacje, jakie mamy na temat tego modelu.

Smartfon Oppo Reno 17 Pro, którego miało nie być, będzie następcą Oppo Reno 16

Choć informator nie ujawnił więcej szczegółów, to już dziś zapowiada się na to, że smartfon Oppo Reno 17 Pro nie będzie następcą Oppo Reno 16 Pro, tylko Oppo Reno 16. Wskazuje na to przekątna wyświetlacza, bowiem aktualnie najnowszy model z dopiskiem „Pro” ma 6,78-calowy ekran.

Kilka dni temu pojawiła się też informacja, że w skład serii Reno 17 nie wejdzie smartfon Oppo Reno 17 Pro, aczkolwiek – jako że pochodzi ona z indyjskiego serwisu – w tym przypadku może być mowa o planach producenta wobec rynku globalnego, a nie chińskiego.

Według przywoływanego portalu smartfon Oppo Reno 17 ma mieć w większości podobne parametry jak Oppo Reno 16 5G, a głównymi różnicami mogą okazać się akumulator o nieco większej pojemności (ponad 7000 mAh vs 6700 mAh – przynajmniej w wersji dostępnej w Indiach; w Polsce jest to 6000 mAh) i nowszy system operacyjny na start (Android 17 z ColorOS 17 vs Android 16 z ColorOS 16).