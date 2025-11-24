Oppo Reno 15c dołączy do serii Reno 15. Lepiej go zapamiętaj

Nie milkną echa premiery serii Reno 15. Dołączy do niej także smartfon Oppo Reno 15c i właśnie dowiedzieliśmy się co nieco na jego temat. Co zaoferuje?

Co zaoferuje smartfon Oppo Reno 15c? Specyfikacja częściowo ujawniona

Premiera Oppo Reno 15c została zapowiedziana na tej samej konferencji 17 listopada 2025 roku, na której zaprezentowano smartfony Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro. Producent nie zdradził jednak wówczas żadnych szczegółów dotyczących jego specyfikacji technicznej. Nie musieliśmy długo czekać na ich pojawienie się.

Według jednego z chińskich informatorów, smartfon Oppo Reno 15c zostanie wyposażony w płaski wyświetlacz OLED, cechujący się przekątną 6,59 cala i rozdzielczością 1,5K. Zaoferuje on również funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ekranowy czytnik linii papilarnych.

Oppo Reno 15c (źródło: Oppo via Gizmochina)

Motorem napędowym tego modelu zostanie zaś procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, a na jego tyle znajdą się trzy aparaty:

główny o rozdzielczości 50 Mpix z sensorem Sony LYT-600,

50 Mpix z matrycą Samsung Isocell JN5 (który powinien pełnić rolę teleobiektywu)

oraz 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym.

Kiedy zadebiutuje smartfon Oppo Reno 15c?

Producent oficjalnie zapowiedział, że smartfon Oppo Reno 15c zostanie zaprezentowany w grudniu 2025 roku, więc jego premiera jest kwestią najbliższych tygodni.

Mając na uwadze dotychczasowe doniesienia, wszystko wskazuje na to, że smartfon Oppo Reno 15c trafi na globalny rynek, ale pod zmienioną nazwą. Niedawne informacje na temat globalnej wersji Oppo Reno 15 podawały bowiem, że ma on mieć identyczną specyfikację techniczną – zgadzają się parametry wyświetlacza i aparatów oraz SoC.

Mówiły one również, że smartfon Oppo Reno 15 zaoferuje swoim właścicielom aparat o rozdzielczości 50 Mpix na przodzie i zasilać go będzie akumulator o pojemności 6500 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 80 W. Naturalnie fabrycznie zainstalowany zostanie system Android 16 z ColorOS 16.

Na tę chwilę nie wiadomo, jakie jeszcze smartfony z serii Reno 15 zostaną wprowadzone na rynek globalny, ale można mieć pewność, że producent nie ograniczy się tylko do jednego.