Proste przesyłanie plików między Androidem i iOS wkrótce na kolejnych urządzeniach

Proste przesyłanie plików między Androidem i iOS wkrótce na kolejnych urządzeniach

Szybkie i wygodne przesyłanie plików pomiędzy urządzeniami opartymi na Androidzie i systemie iOS nie było dotychczas takie proste. Wkrótce jednak Google ma ułatwić sprawę, i to nie tylko na Pixelach.

Rewolucja w przesyłaniu plików między iOS i Androidem nie tylko na Pixelach

Kilka dni temu wspominaliśmy, że nadeszła wielka rewolucja w smartfonach. Google wreszcie stworzyło potężny most pomiędzy urządzeniami z Androidem i systemem iOS, dzięki czemu znacznie łatwiej i szybciej można przesyłać pliki pomiędzy tymi sprzętami. Mowa tutaj o funkcji Quick Share współpracującej z AirDrop, o której gdybano już w listopadzie 2024 roku.

Jest jednak jeden, ale dość spory problem. Google mocno ograniczyło dostępność tej funkcji i póki co została ona udostępniona wyłącznie na nowych smartfonach z serii Google Pixel 10, opartych na procesorze Tensor G5.

Qualcomm w poście na X zapowiedział jednak, że funkcja AirDrop będzie kompatybilna ze sprzętami wyposażonymi w procesor Snapdragon. Producent podkreśla, że nie może się doczekać, aż użytkownicy będą mogli z niej korzystać po jej włączeniu na Snapdragonie w niedalekiej przyszłości.

W praktyce oznacza to, że Quick Share współpracujące z AirDrop będzie dostępnie nie tylko na urządzeniach z serii Google Pixel, ale z czasem trafi też na smartfony marki Samsung, Xiaomi, OnePlus czy Motoroli i wielu innych producentów, opartych na procesorze Qualcomm.

Jak wspomina Gizmochina, póki co MediaTek i Samsung nie potwierdzili dostępności funkcji na sprzętach z procesorem Dimensity oraz Exynos. Quick Share jest jednak opcją wbudowaną w Androida, więc prawdopodobnie nowa możliwość pojawi się też na urządzeniach opartych na tych układach. Dotychczas jednak nie ujawniono żadnej oficjalnej daty ani listy modeli chipsetów, które ją zaoferują.

Quick Share i AirDrop będą kompatybilne nie tylko na smartfonach

Quick Share jest też obecnie dostępne dla użytkowników tabletów z Androidem oraz Chromebooków. Możliwe więc, że z czasem transferowanie plików między tymi urządzeniami a iPadami i iPhone’ami również stanie się intuicyjne, szybkie i wygodne.

Warto podkreślić, że przesyłanie plików pomiędzy sprzętami opartymi na różnych platformach w wielu przypadkach nadal jest skomplikowane, niewygodne i czasochłonne. Być może, dzięki kompatybilności funkcji Quick Share w Androidzie z AirDrop w iOS, ta „przepaść” wreszcie zostanie zasypana. Nie możemy się doczekać.

Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

