Szukasz smartfona? Te modele kupisz teraz w dobrej promocji

Jedna z popularnych marek wystartowała z promocją z okazji Black Friday 2025 w Polsce. Akcją zostały objęte zarówno modele smartfonów oferujące zaawansowane funkcje, jak i te z niższej półki cenowej. Masz w czym wybierać.

Kompaktowy smartfon Vivo z zaawansowanymi funkcjami taniej na Black Friday 2025

Firma Vivo ogłosiła akcję promocyjną z okazji Black Friday 2025. Oferta obejmuje m.in. kompaktowy smartfon Vivo X200 FE. Urządzenie zostało wyposażone w procesor MediaTek Dimensity 9300+ oraz wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,31 cala, rozdzielczości 2640×1216 pikseli, jasności do 5000 nitów oraz odświeżaniu 120 Hz. Ponadto model ten otrzymał akumulator o pojemności 6500 mAh z ładowaniem przewodowym 90 W, 50 Mpix (f/2.0) aparat do selfie i zestaw trzech aparatów na tyle:

główny 50 Mpix z f/1.88 i OIS (Sony IMX921),

ultraszerokokątny 8 Mpix z f/2.2,

teleobiektyw 50 Mpix f/2.65 z 3-krotnym zoomem optycznym i OIS (Sony IMX882).

W momencie polskiej premiery w czerwcu 2025 roku smartfon Vivo X200 FE kosztował 3799 złotych, ale z czasem potaniał do 3499 złotych. Teraz dzięki promocji kupicie go jeszcze taniej, bo za 2949 złotych.

Tańsze smartfony Vivo w promocji na Black Friday 2025

W najnowszej promocji znajdziecie też modele Vivo V50 i Vivo V50 Lite. Pierwszy z nich oferuje procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 oraz 6,77-calowy ekran AMOLED z rozdzielczością 2392×1080 pikseli, częstotliwością odświeżania 120 Hz i szczytową lokalną jasnością do 4500 nitów. Vivo V50 wyposażono też w akumulator o pojemności 6000 mAh, aparat przedni 50 Mpix (f/2.0) i dwa aparaty na tyle: główny 50 Mpix (f/1.88) z OIS i ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0).

Z kolei Vivo V50 Lite otrzymał procesor MediaTek Dimensity 6300, a ekran tego modelu to płaski panel AMOLED o przekątnej 6,77” z rozdzielczością 2392×1080 pikseli, odświeżaniem 120 Hz i szczytową lokalną jasnością do 1800 nitów. Na pokładzie wariantu „Lite” znalazł się też akumulator o pojemności 6500 mAh. Zestaw aparatów z tyłu obejmuje jednostkę główną 50 Mpix (f/1.79) oraz aparat ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2), a na przodzie jest 32 Mpix (f/2.45) aparat.

Ceny promocyjne prezentują się następująco:

Vivo V50 5G – 1949 złotych (zamiast 2299 złotych),

Vivo V50 Lite 5G – 999 złotych (zamiast 1199 złotych),

Vivo V50 Lite 4G – 949 złotych (zamiast 999 złotych).

Oferta promocyjna obejmuje również model Vivo Y19s z procesorem Unisoc T612 i ekranem HD+ o przekątnej 6,68 cala. W tym przypadku Vivo zdecydowało się na akumulator o pojemności 5150 mAh, aparat główny z matrycą 50 Mpix i przysłoną f/1.8 oraz przedni 5 Mpix. Sprzęt ten dostępny będzie za 399 złotych (zamiast 499 złotych).

Smartfony w promocyjnych cenach sprzedawane będą w sieci Media Expert. Co ważne, nie każde urządzenie jest już dostępne taniej. Producent twierdzi, że rabaty będą udostępniane stopniowo od dziś (24 listopada 2025 roku) do 7 grudnia 2025 roku.

Warto przypomnieć, że marka Vivo oficjalnie rozpoczęła sprzedaż swoich urządzeń w Polsce pod koniec 2020 roku. Po niecałych trzech latach firma wycofała się z kraju nad Wisłą, jednak ten rok okazał się przełomowy, gdyż Vivo oficjalnie powróciło do Polski w 2025 roku.