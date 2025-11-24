Gamingowy smartfon w wersji „Air”. Serio?!

Apple udało się wykreować trend na smartfony z dopiskiem „Air”, który wskazuje na smukłą obudowę (ale nie tam, gdzie znajduje się aparat tylny). Wkrótce na rynku zadebiutuje kolejny gamingowy smartfon tego typu.

Gamingowy smartfon a’la iPhone Air

Prywatnie nie jestem entuzjastą odchudzania smartfonów, nawet jeśli takie „chudzielce” robią wrażenie i bardzo fajnie leżą w dłoni. Kompromis w postaci redukcji czasu pracy jest niemożliwy do zaakceptowania nie tylko dla mnie, ale też dla klientów – świadczą o tym wyniki sprzedażowe Samsunga Galaxy S25 Edge, zaprezentowanego 13 maja 2025 roku oraz modelu iPhone Air, który zadebiutował 9 września 2025 roku.

Mimo to na rynku pojawia się coraz więcej smartfonów z dopiskiem „Air” w nazwie – m.in. Nubia Air (z akumulatorem o pojemności 5000 mAh) za 799 złotych czy Huawei Mate 70 Air z 7-calowym wyświetlaczem i dwoma różnymi procesorami (który prawdopodobnie nie trafi do Polski). Do coraz dłuższej listy dołączy też model Redmagic 11 Air, będący następcą Redmagic 10 Air, zaprezentowanego w kwietniu 2025 roku.

Redmagic 10 Air (fot. Nubia)

Został on dostrzeżony w bazie chińskiej agencji, zajmującej się certyfikacją sprzętów elektronicznych przed wprowadzeniem ich do sprzedaży. Co zaoferuje nowy gamingowy smartfon w wersji „Air”?

Gamingowy smartfon Redmagic 11 Air – specyfikacja pozytywnie zaskakuje

Pomimo dopisku „Air”, model ten nie będzie supersmukły, gdyż jego grubość według TENAA wynosi 7,85 mm. Wysokość to zaś 163,82 mm, a szerokość 76,54 mm, natomiast waga – 207 gramów. To jednak dobra wiadomość, gdyż dzięki temu producent umieścił wewnątrz akumulator o pojemności 6780 mAh, który powinien zapewnić satysfakcjonujący dla graczy czas pracy.

Szczególnie że smartfon Redmagic 11 Air zapowiada się na wydajną maszynkę do grania, jako że na jego pokładzie znalazł się procesor o częstotliwości taktowania do 4,2 GHz. Marka przygotowała też różne konfiguracje pamięciowe – dla mniej i bardziej wymagających użytkowników (od 12 do 24 GB RAM i od 256 GB od 1 TB pamięci wbudowanej).

Podawana przez TENAA specyfikacja obejmuje również 6,85-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2688×1216 pikseli i 16 Mpix aparat na przodzie oraz dwa aparaty na tyle: 50 Mpix i 8 Mpix, prawdopodobnie z obiektywem ultraszerokokątnym.

Niestety, chińska agencja certyfikująca nie opublikowała zdjęć, dlatego nie wiemy, jak będzie wyglądał smartfon Redmagic 11 Air. Nie znamy też terminu jego premiery, ale możliwe, że zadebiutuje jeszcze w 2025 roku, ewentualnie na początku 2026.