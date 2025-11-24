Koreańska solidarność. LG pomoże Samsungowi przy Exynosie

Od kiedy LG wycofało się z rynku smartfonów w 2021 roku, o działaniach tej firmy mówi się w Polsce raczej mało. Okazuje się jednak, że (pośrednio) pomoże ona Samsungowi w dopracowaniu układu Exynos 2600.

LG (pośrednio) pomoże Samsungowi dopracować procesor Exynos 2600

Samsung ma duże oczekiwania wobec układu Exynos 2600. Wynikają one z tego, że Koreańczycy planują zastosować go na szeroką skalę w serii Galaxy S26, co pozwoli im zaoszczędzić ogromne pieniądze (w porównaniu z sytuacją, gdyby użyli wyłącznie SoC Snapdragon) – mowa tu o setkach milionów dolarów.

W związku z tym nie mogą pozwolić sobie na klapę, gdyż położyłaby się ona cieniem na ich reputacji (chociaż z pewnością by ją odbudowali, gdy zdołali to zrobić po „fiasku” Galaxy Note 7). W dopracowaniu procesora Exynos 2600 ma im pomóc (pośrednio) LG, które w przeszłości było jednym z największych rywali w segmencie smartfonów.

Samsung podobno nawiązał współpracę z LB Semicon (tak, LB, nie LG), które należy do LB Group, a ta z kolei jest „pod parasolem” LG. LB Semicon zajmuje się testami półprzewodników. Dołączyło ono do dwóch innych firm, którym powierzono to zadanie – Dosantes i Nepass.

Samsung nie pierwszy raz łączy siły (pośrednio) z LG w tym obszarze

LB Semicon już wcześniej testowało wafle dla Samsunga, jednak w większości dotyczyło to procesorów Exynos do urządzeń ze średniej półki cenowej, a także chipsetów do smartfonów Google Pixel. Exynos 2600 jest pierwszym flagowym SoC, który trafi do firmy zależnej od LG.

Dzięki testom możliwe jest zidentyfikowanie wadliwych układów scalonych. Jak twierdzi źródło, zwiększenie grona testerów do trzech firm wskazuje, że Samsung planuje wyprodukować i zamontować w swoich flagowcach dużą liczbę procesorów Exynos 2600 – najwyraźniej dotychczasowi dwaj partnerzy nie zdołaliby tego zrobić w narzuconym czasie.

Wszystko bowiem wskazuje, że układ Exynos 2600 trafi do modeli Galaxy S26 i Galaxy S26+, sprzedawanych w Europie i Korei Południowej. Niewykluczone, że egzemplarze z tym SoC trafią też do sprzedaży w innych krajach.