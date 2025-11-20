Globalna wersja Oppo Reno 15 będzie inna niż chińska. Dużo różnic

Dnia 17 listopada 2025 roku Oppo zaprezentowało w Chinach smartfony Reno 15 i Reno 15 Pro. Naturalnie spodziewaliśmy się, że modele o takich samych nazwach będą dostępne poza ojczyzną producenta. Można powiedzieć, że zgodnie z tradycją globalna wersja zaoferuje nieco inną specyfikację. Właśnie dowiedzieliśmy się, jakie zmiany wprowadzą Chińczycy.

Smartfon Oppo Reno 15 w wersji globalnej będzie miał inną specyfikację niż model Reno 15 w Chinach

Właściwie smartfon Oppo Reno 15 w wersji globalnej będzie zupełnie nowym urządzeniem, ponieważ elementami wspólnymi z chińską pozostaną tylko 50 Mpix teleobiektyw z 3,5x zoomem optycznym oraz 50 Mpix aparat na przodzie, a także system operacyjny (Android 16 z nakładką ColorOS 16). Pozostałe, kluczowe elementy wyposażenia mają być już inne.

Oppo Reno 15 (źródło: Oppo)

Smartfon Oppo Reno 15, który będzie sprzedawany poza Chinami, zaoferuje 6,59-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1,5K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością, czyli większy niż wersja chińska, która ma 6,32-calowy ekran (też OLED 120 Hz). Jego motorem napędowym zostanie procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, a nie MediaTek Dimensity 8450.

Na pokładzie globalnej wersji Reno 15 znajdzie się również aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix i aparat z obiektywem ultraszerokokątnym z matrycą o wielkości 8 Mpix. Sprzedawany w Chinach model o takiej samej nazwie ma natomiast 200 Mpix aparat główny i 50 Mpix ultraszerokokątny.

Oprócz powyższego, zmianie ulegnie pojemność akumulatora – zamiast 6200 mAh producent umieści 6500 mAh, co jest logiczne z uwagi na zwiększenie przekątnej ekranu. Niezmieniona pozostanie zaś maksymalna obsługiwana moc ładowania – 80 W.

Chińska wersja Oppo Reno 15 vs Oppo Reno 15 (global) – porównanie specyfikacji

Oppo Reno 15 (global) Oppo Reno 15 (chińska wersja) Wyświetlacz OLED

6,59 cala

1,5K

120 Hz OLED

6,32 cala

2640×1216 pikseli

120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 MediaTek Dimensity 8450 Aparat na przodzie 50 Mpix 50 Mpix Aparat na tyle – główny 50 Mpix

– ultraszerokokątny 8 Mpix

– teleobiektyw 50 Mpix z 3,5x zoomem optycznym – główny 200 Mpix

– ultraszerokokątny 50 Mpix

– teleobiektyw 50 Mpix z 3,5x zoomem optycznym Akumulator 6500 mAh

ładowanie do 80 W 6200 mAh

ładowanie do 80 W System operacyjny Android 16

ColorOS 16 Android 16

ColorOS 16

Kiedy globalna premiera Oppo Reno 15?

Globalna premiera linii Oppo Reno 15 nie nastąpi jeszcze w 2025 roku. Rodzina ta zostanie wprowadzona na światowy rynek „do lutego 2026 roku”. Dla przypomnienia, seria Oppo Reno 14 zadebiutowała w Chinach w maju 2025 roku. W czerwcu odbyła się globalna premiera Oppo Reno 14, Reno 14 Pro i Reno 14 F, natomiast w Polsce modele Reno 14 5G i Reno 14 FS 5G pojawiły się w sierpniu 2025 roku.