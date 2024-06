Do serii Oppo Reno 12 dołączy niespodziewany smartfon

Już jutro Oppo globalnie zaprezentuje serię smartfonów Reno 12. Niewykluczone, że chiński producent przygotował dla nas niespodziankę, czyli model Reno 12 FS 5G. Poznaliśmy też europejskie ceny omawianych urządzeń.

Oppo Reno 12 FS 5G – smartfon, którego się nie spodziewaliśmy

Zanim przejdziemy do szczegółów związanym z modelem Oppo Reno 12 FS 5G, to warto wyjaśnić, że mogliśmy nie spodziewać się przede wszystkim użycia tej konkretnej nazwy przez producenta. Otóż specyfikacja smartfona zdaje się pokrywać ze specyfikacją Reno 12 F 5G, o którym wcześniej napisał Grzegorz.

Oczywiście zaskoczeniem, oprócz nazwy, może okazać się też design smartfona. Otóż producent zastosuje inny projekt niż w przypadku Oppo Reno 12 i Reno 12 Pro. Zamiast prostokątnej wyspy z aparatami mamy otrzymać okrągłą wyspę, która przez producenta określana jest jako Cosmo Ring Design. Co ciekawe, pierścień wokół wyspy ma funkcję Halo Light, którą można dostosować do 8 kolorów dla ważnych powiadomień i alertów.

Oppo Reno 12 FS 5G zostanie wyposażony w wyświetlacz FHD+ AMOLED (2,5D) o przekątnej 6,67 cala. Maksymalna częstotliwość odświeżania ma wynosić 120 Hz, a jasność 600 nitów. Wypada wspomnieć, że ekran ma 100% pokrycie kolorów DCI-P3 i ochronę AGC DT-Star2. Sercem tego modelu będzie układ MediaTek Dimensity 6300 5G, któremu towarzystwa dotrzyma 12 GB LPDDR4X RAM i 512GB UFS 2.2 na dane użytkownika.

(źrodło: Spill Some Beans)

Dowiedzieliśmy się również, że na pokładzie znajdzie się akumulator o pojemności 5000 mAh i obsługa szybkiego ładowania SuperVOOC o mocy 45 W. Funkcja szybkiego uzupełniania energii pozwoli naładować smartfon od 0 do 50% w 39 minut. Natomiast czas pełnego ładowania ma wynieść 69 minut.

Warto jeszcze poświęcić trochę słów na temat aparatów. Otóż Oppo Reno 12 FS 5G otrzyma z tyłu obudowy zestaw trzech aparatów. Główny to 50 Mpix (mniVision OVD50D), aparat ultraszerokokątny to 8 Mpix IMX355, a makro 2 Mpix. Z przodu do prowadzenia wideorozmów i wykonywania selfie przeznaczony będzie aparat 32 Mpix.

To wszystko ma działać pod kontrolą Androida z nakładką ColorOS 14. Nie zabraknie oczywiście wielu funkcji AI. Smartfon zostanie zaprezentowany wraz z główną serią Oppo Reno 12 już jutro, 18 czerwca. Jego cena ma wynieść 399,99 euro (około 1745 złotych) za jedyny dostępny warianty, czyli 12/512 GB.

(źrodło: Spill Some Beans)

Poznaliśmy też europejskie ceny Oppo Reno 12 i 12 Pro

Oba smartfony globalnie zostaną pokazane już jutro. Należy jednak wiedzieć, że wcześniej Reno 12 i Reno 12 Pro zadebiutowały w Chinach. Ponadto europejskie wersje serii Reno 12 mają mieć inną specyfikację.

Podstawowy wariant Oppo Reno 12, czyli 12/512 GB, ma zostać wyceniony na 499,99 euro (około 2181 złotych). Będzie on dostępny w kolorach Astro Silver i Black Brown. Z kolei Reno 12 Pro 5G ma kosztować 599,99 euro (około 2617 złotych). Urządzenie zadebiutuje w kolorach Nebula Black i Nebula Silver.