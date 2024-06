Marzy Ci się Galaxy S24? Jest nowa promocja na flagowce Samsunga

Tuż przed wakacjami Samsung postanowił zorganizować jeszcze jedną promocję. Jest kierowana do osób, którym marzy się smartfon z rodziny Galaxy S24, ale aktualna cena wydaje im się nieco zbyt wysoka. Sprawa jest prosta: decydujesz się na zakup teraz, a w ciągu trzech tygodni część kasy wraca na Twoje konto.

Samsung zwraca kasę za zakup smartfonów z serii Galaxy S24

Cashback to coraz popularniejsza forma promocji. Jej zasady są proste: klient płaci pełną kwotę, ale później część wydanych pieniędzy wraca na jego konto. Właśnie taką ofertę Samsung serwuje teraz osobom zainteresowanym zakupem smartfonów z serii Galaxy S24.

Promocją objęty jest każdy z trzech modeli wchodzących w skład tej rodziny, a więc zarówno topowy Samsung Galaxy S24 Ultra, minimalnie słabszy Galaxy S24+, jak i podstawowy model Galaxy S24, który świetnie poradził sobie w starciu z Xiaomi 14.

Od lewej: Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ i Galaxy S24 (fot. Tabletowo.pl)

W zależności od wybranego modelu można liczyć na zwrot od 500 do nawet 800 złotych. Konkretnie przedstawia się to następująco:

Galaxy S24 Galaxy S24+ Galaxy S24 Ultra Aktualna cena

w sklepach partnerskich ~3800 złotych

(8/128 GB)

~3900 złotych

(8/256 GB) ~5200 złotych

(12/256 GB)

~5800 złotych

(12/512 GB) ~5600 złotych

(12/256 GB)

~6600 złotych

(12/512 GB)

~7450 złotych

(12 GB/1 TB) Kwota zwrotu 500 złotych 700 złotych 800 złotych

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Kolejna ważna informacja jest taka, że pula nagród nie jest ograniczona, więc nie dojdzie do sytuacji, w której pomimo spełnienia zapisów regulaminu nie otrzymasz zwrotu gotówki. Pamiętaj też, że w tej promocji są trzy kluczowe terminy:

do 30 czerwca musisz kupić urządzenie w sklepie partnerskim,

do 7 lipca musisz je aktywować na terenie Polski,

a do 14 lipca musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Do formularza, który znajdziesz w aplikacji Samsung Members, musisz dołączyć jeszcze dowód zakupu oraz zdjęcie pudełka, na którym widoczne muszą być: numer IMEI oraz kod kreskowy. Jeśli całość wykonasz prawidłowo, to 500, 700 lub 800 złotych trafi na Twoje konto w ciągu trzech tygodni.

Jeśli natomiast chodzi o to, w jakich sklepach możesz dokonać zakupu, by mieć możliwość otrzymania zwrotu części wydanych pieniędzy, to na ich liście znajdują się między innymi: al.to, Avans, Electro, Empik, Komputronik, Matrix Media, Max Electro, Media Expert, Media Markt, OleOle, RTV EURO AGD, Vobis i x-kom oraz oficjalny Sklep Samsung (to linki afiliacyjne – korzystając z nich, wspieracie naszą działalność, za co dziękujemy!).

Pełny regulamin promocji jest dostępny w tym miejscu (w formacie PDF).