OnePlus Pad Pro rzuci wkrótce wyzwanie flagowym tabletom Samsunga i Xiaomi

OnePlusowi najwyraźniej podoba się wydawanie tabletów. Firma chce w tym roku pokazać dwa urządzenia z tej kategorii: następcę modelu Pad oraz pozycję z półki premium – Pad Pro. Wiadomo już, jakie parametry spotkamy w tym drugim sprzęcie.

OnePlus Pad Pro – specyfikacja

Źródłem wiedzy o nowym tablecie OnePlus jest użytkownik TECH INFO, publikujący wpisy na X/Twitterze. Otwiera on specyfikację urządzenia, zaczynając od parametrów ekranu. Producent postawi na 12,1-calowy panel o rozdzielczości 3K (3000×2120 pikseli) w proporcjach 7:5 i maksymalnej jasności 900 nitów. Niestety, firma zdaje się nie iść na całość, więc wyświetlacz opracowano w technologii LCD.

Na szczęście wewnątrz urządzenia wracamy do flagowych aspiracji. OnePlus Pad Pro otrzyma zatem układ mobilny Snapdragon 8 Gen 3, a towarzyszyć mu będzie 16 GB RAM w technologii LPDDR5X oraz 512 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 4.0.

Zestaw aparatów nie wywoła opadu szczęki – złoży się na niego wyłącznie jedno „oczko” z tyłu z matrycą 13 Mpix oraz 8 Mpix aparat do selfie i wideokonferencji na przodzie. Za to komunikacyjnie urządzenie zapewni wszystko, czego użytkownikowi potrzeba, czyli Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 i NFC. Imponuje także upchnięcie w konstrukcji akumulatora o pojemności 9510 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania o maksymalnej mocy 67 W.

(Źródło: TECH INFO | Twitter/X)

Według ostatniej porcji informacji oraz udostępnionych przez autora grafik – urządzenie otrzyma oficjalne etui z klawiaturą i touchpadem, a także rysik z wbudowanym silnikiem linearnym. Wcięcie na wyspę w dwuczęściowym akcesorium zdradza, że sprzęt powinien być podobny stylistycznie do OnePlus Pad pierwszej generacji.

Kiedy i ile za tego flagowca?

Powołując się na drugi wpis informatora z wycinkiem z bazy China Quality Certification Centre, OnePlus Pad Pro powinien pojawić się na rynku do końca czerwca 2024 roku. Jest to o tyle odważna sugestia, że w chwili publikacji tekstu do lipca zostało nam dwa tygodnie, a producent nie wystartował z jakimikolwiek zapowiedziami.

Ile może kosztować flagowy Pad Pro? Tego nie wiadomo. Patrząc jednak na cenę podobnych tabletów z flagowym procesorem pokroju Xiaomi Pad 6S Pro czy Samsung Galaxy Tab S9+ – tanio nie będzie. Cennik może zacząć się od około 2999 złotych, pod warunkiem, że producent postanowi wprowadzić urządzenie na nasz rynek.