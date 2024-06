Teraz z 5G. Tecno odświeża smartfon Spark 20 Pro

Tecno Spark 20 Pro 5G to nowość w ofercie tego coraz popularniejszego producenta. Zgodnie z tym, co sugeruje jego nazwa, wzbogaca jeden z najciekawszych modeli o łączność nowej generacji. Co jeszcze o nim wiemy?

Na początku tego roku miejsce miała polska premiera modelu Tecno Spark 20 Pro. To całkiem nieźle wyposażony reprezentant kategorii smartfonów do 1000 złotych, choć z jednym dużym ograniczeniem – jego możliwości pod względem łączności kończą się na LTE. Dobra wiadomość jest taka, że na półki sklepowe zmierza już nowy wariant, nie bez powodu opatrzony dopiskiem 5G.

Tecno Spark 20 Pro 5G – co ma do zaoferowania ten smartfon?

Największą zmianę odnajdujemy oczywiście w obrębie łączności. Aby umożliwić korzystanie z sieci 5G, konieczna była zmiana procesora – dotychczasowy chipset MediaTek Helio G99 został zastąpiony przez Dimensity 6080.

fot. producenta

Niestety poza oferowaniem łączności nowej generacji, ten układ SoC nie przynosi większych korzyści w kontekście wydajności ani energooszczędności (w benchmarkach osiąga wyniki lepsze jedynie o około 5%). To jednak wcale nie oznacza, że jest słaby – to przyzwoity procesor dla modeli z pogranicza niskiej i średniej półki, porównywalny do Snapdragona 4 Gen 1.

We wnętrzu smartfona znalazło się także miejsce dla 8 GB RAM, 256 GB pamięci masowej oraz akumulatora o pojemności 5000 mAh. Energię w tym ostatnim uzupełniać będzie się w dość krótkim czasie, ponieważ obsługuje on technologię szybkiego ładowania z mocą 33 W.

Z tyłu urządzenia znajdują się dwa aparaty. Główny to sensor w rozmiarze 1/1,67 cala o rozdzielczości 108 Mpix (z przysłoną f/1.8), a towarzystwa dotrzymuje mu 2 Mpix oczko do fotografii makro. Przednia kamerka do selfie ma zaś 8 Mpix. Skoro jesteśmy już z przodu, to od razu wspomnę, że model ten został wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Cena i dostępność

Tecno Spark 20 Pro 5G będzie dostępny w sprzedaży od 20 czerwca 2024 roku. Początkowo wyłącznie w Arabii Saudyjskiej, ale plany zakładają ekspansję. Jeśli zaś chodzi o cenę, to w zależności od regionu będzie ona oscylować wokół 190 dolarów amerykańskich (równowartość ~770 złotych). Biorąc jednak pod uwagę, że wariant 4G kosztuje w Polsce 899 złotych, to należy się spodziewać raczej okolic tysiaka (najpewniej z hakiem).

fot. producenta

Producent przygotował trzy warianty kolorystyczne: czarny, biały i zielony. Dwa pierwsze są wykonane z błyszczącego tworzywa, ostatni zaś z wegańskiej skóry.