Google Pixel 9 może żałować, że nie dostanie Snapdragona

Z każdym miesiącem jesteśmy coraz bliżej premiery Google Pixel 9. Czy smartfon będzie oferował świetne aparaty i dźwięk? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, jakiej wydajności możemy się po nim spodziewać.

Co nowego w Mountain View?

Przy tak gorących premierach jak smartfony Samsunga czy Google trudno utrzymać wszystko w tajemnicy. Dzięki działaniom informatorów producent może utracić nieco efektu zaskoczenia w dniu debiutu. W przypadku serii Pixel 9 wiemy już, jak będzie wyglądać i znamy fragmenty specyfikacji.

Niestety, sam fakt, że nowe Pixele otrzymają układ mobilny Tensor G4, nic nie mówi. Czy będzie on lepszy od SoC Tensor G3? O ile? Czy nawiąże walkę ze Snapdragonem 8 Gen 3? Na szczęście są takie miejsca, jak baza sprawdzanych urządzeń w aplikacji Geekbench 6, dzięki której wiemy, że ktoś ostatnio przeprowadził test modeli Pixel 9 i Pixel 9 Pro XL. Niestety, wyniki nie wyglądają zachęcająco.

Google Pixel 9 gorszy od „Ósemki”?

Testy dotyczyły wyłącznie obliczeń dokonywanych przez procesor. W przypadku testu na jednym rdzeniu Pixel 9 wykręcił 1653 punkty i 3313 dla zadań wielordzeniowych. Pixel 9 Pro XL otrzymał natomiast kolejno 1378 i 3732 punktów. Dużo? Mało?

Cytując mema: „No tak średnio bym powiedział”. Testowany w redakcji Honor Magic 6 Pro na Snapdragonie 8 Gen 3 osiągnął 2192 i 6711 punktów. Wynikowi wielordzeniowemu bliżej jest do reprezentantów średniej półki cenowej, na przykład zrecenzowanej na Tabletowo Motoroli Edge 50 Pro. Jakby tego było mało, mamy też wyniki Google Pixel 8a. Ten uzyskał zbliżony wynik na jednym rdzeniu co Pixel 9 i 200 punktów więcej na teście wielordzeniowym względem Pixel 9 Pro XL.

Czy to oznacza, że Google opracowało SoC gorsze od obecnego? Wydaje mi się, że klientom zainteresowanym zakupem „Dziewiątek” niespecjalnie spodobałby się taki scenariusz. Niewykluczone, że gigant z Mountain View próbuje jeszcze dopracować procesor i wyniki ulegną poprawie w wersji premierowej. No i pozostaje jeszcze kwestia zadań realizowanych przez GPU i NPU – tu firma może zbliżyć się do rywali, choć benchmark zdradza, że Tensor G4 dysponuje tym samym układem graficznym, co poprzednik, czyli Mali-G715.

Podsumowanie przedpremierowego wyniku Google Pixel 9 i Pixel 9 Pro XL w aplikacji Geekbench 6 (Źródło: Geekbench oraz MySmartPrice)

Z drugiej strony – Pixel 9 debiutując w drugiej połowie 2024 roku nie będzie mierzyć się ze Snapdragonem 8 Gen 3, tylko jego następcą, który może jeszcze bardziej odjechać w kwestii osiągów. Mimo wszystko warto traktować ten wynik jako dowód, że: