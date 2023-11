Wiemy już, co zaoferują nowe smartfony OPPO Reno 11 i Reno 11 Pro

Nowe smartfony OPPO Reno 11 i Reno 11 Pro zadebiutują oficjalnie 23 listopada 2023 roku, jednak już dziś poznaliśmy specyfikacje techniczne obu modeli. Sporo będzie łączyć te dwa urządzenia.

Specyfikacja OPPO Reno 11 i Reno 11 Pro ujawniona przed oficjalną premierą

Oba smartfony pojawiły się na kilka dni przed oficjalną premierą w bazie chińskiego operatora China Telecom, który ujawnił sporo informacji na ich temat (podobnie jak wcześniej odnośnie Xiaomi Redmi Note 13R Pro). Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że OPPO Reno 11 5G otrzymał obustronnie zakrzywiony wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli, procesor MediaTek Dimensity 8200 oraz akumulator o pojemności 4800 mAh (ładowanie przez port USB-C).

China Telecom podaje też, że OPPO Reno 11 5G ma wymiary 162,36×73,98×7,62 mm, waży 184 gramów i będzie dostępny w trzech konfiguracjach: 8/256 GB, 12/256 GB i 12/512 GB. Wiemy również, że smartfon nie obsłuży kart pamięci i fabrycznie producent zainstalował na nim najnowszy system operacyjny Android 14 z nakładką ColorOS 14.

OPPO Reno 11 5G (źródło: China Telecom)

Oprócz tego OPPO Reno 11 5G zaoferuje też aparat o rozdzielczości 32 Mpix na przodzie oraz zestaw trzech na tyle: 50 Mpix + 32 Mpix + 8 Mpix. Takie samo zaplecze fotograficzne będzie miał także Reno 11 Pro 5G z procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, akumulatorem o pojemności 4700 mAh (ładowanie przez port USB-C) i 6,74-calowym, obustronnie zakrzywionym ekranem o rozdzielczości 2772×1240 pikseli.

7.7 Ocena

OPPO Reno 11 Pro 5G ma występować w tylko dwóch konfiguracjach pamięciowych: 12/256 GB oraz 12/512 GB, i również nie obsłuży kart microSD. Ponadto na jego pokładzie też znajdzie się system operacyjny Android 14 z ColorOS 14. Wymiary tego smartfona to 161,73×73,34×8,26 mm, a waga 190 gramów.

OPPO Reno 11 Pro 5G (źródło: China Telecom)

Premiera OPPO Reno 11 5G i Reno 11 Pro 5G już niedługo

Jak zostało wspomniane, producent zaprezentuje swoje nowe smartfony z serii Reno 11 już w najbliższy czwartek, 23 listopada 2023 roku. Trzeba jednak zaznaczyć, że w Chinach. Na tę chwilę nie wiemy, czy firma ma w planach wprowadzić Reno 11 i Reno 11 Pro również na inne rynki, a jeśli tak, to czy będą to dokładnie takie same urządzenia jak w ojczyźnie marki.