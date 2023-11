Masz smartfon OPPO, realme albo OnePlus? Jeszcze lepiej dogada się z komputerem

„Łącze z telefonem” to jedna z moich ulubionych aplikacji na Windows 11. Pomaga w wysyłaniu SMS-ów bez konieczności brania do ręki urządzenia mobilnego. Teraz jej funkcje będą jeszcze lepsze – o ile używamy odpowiedniego smartfona.

Praktyczne przedłużenie komputera

Aplikacja „Łącze z telefonem” zmieniała się przez ostatnie lata – włącznie ze swoją nazwą. Początkowo jej możliwości były mocno ograniczone, by teraz stać się jednym z podstawowych programów, których wielu ludzi używa każdego dnia. Umożliwia przeglądanie skrzynki odbiorczej wiadomości SMS z telefonu na ekranie komputera i odpowiadanie na nie. Za jej pomocą można wykonywać połączenia na numery z książki adresowej, a także łatwo przerzucać zdjęcia, w tym zrzuty ekranu.

Żeby dać odpocząć naszemu smartfonowi, wystarczy zainstalować na telefonie z Androidem aplikację „Łącze do Windows”. Program „Łącze z telefonem” jest dostarczany razem z systemem w Windowsie 11.

Aplikacja Łącze do Windows (źródło: Google Play)

Przez jakiś czas bardziej zaawansowane funkcje apki, takie jak wyświetlanie zawartości ekranu smartfona lub zdalne uruchamianie aplikacji z telefonu, były dostępne tylko dla posiadaczy wybranych urządzeń Samsung Galaxy. Stało się to możliwe także dla Surface Duo obu generacji, a także smartfonów HONOR. Teraz do tej grupy dołączają także sprzęty OPPO, OnePlusa i realme.

Smartfony OPPO, OnePlus i realme z lepszym połączeniem z PC

OPPO niedawno zaprezentowało nakładkę systemową ColorOS 14. Nowe smartfony z tym systemem będą miały preinstalowaną aplikację „Łącze do Windows”. Podobnie rzecz się będzie przedstawiać w OxygenOS 14 od OnePlusa. Skrót do niej znajdzie się w menu szybkich ustawień dostępnych po przesunięciu palcem w dół od górnej krawędzi ekranu. Ułatwi to dostęp do kluczowych funkcji.

Dzięki tej ściślejszej współpracy, możliwe będzie skorzystanie z szeregu dodatkowych opcji, w tym z otwierania aplikacji z Androida na ekranie komputera oraz uruchamiania szybkiego hotspotu na telefonie z poziomu aplikacji na PC. Kiedy tylko komputer wykryje działający w pobliżu smartfon z Androidem, pojawi się on na liście dostępnych sieci Wi-Fi i umożliwi szybkie włączenie mobilnego punktu dostępu.

Które smartfony skorzystają z tych funkcji? Jak podaje MSpoweruser, dodatkowe opcje trafią do urządzeń:

OPPO Find,

OPPO Reno,

OnePlus,

realme.

Jeśli chcecie dowidzieć się, czy Wasze smartfony OPPO będą zaktualizowane do nakładki ColorOS 14, powinniście odwiedzić ten artykuł.