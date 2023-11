Nowy Xiaomi wygląda ładnie i ma spoko specyfikację

Na horyzoncie pojawił się kolejny smartfon Xiaomi. Ładny na zewnątrz i wewnątrz. Nowy członek serii Redmi Note 13 jak najbardziej może zwrócić uwagę klientów i dobrze się sprzedawać.

Nowy smartfon Xiaomi wkrótce oficjalnie zadebiutuje na rynku

W bazie chińskiego operatora China Telecom pojawił się niezaprezentowany jeszcze oficjalnie smartfon Redmi Note 13R Pro. Dzięki temu poznaliśmy jego wygląd oraz specyfikację. Ten pierwszy jest całkiem atrakcyjny, a druga także niczego sobie. Urządzenie z pewnością przyciągnie wzrok klientów i może przekonać ich do zakupu parametrami technicznymi.

Redmi Note 13R Pro (źródło: China Telecom)

Operator China Telecom nie podał pełnej specyfikacji nowego Redmi Note 13R Pro, ale mimo wszystko opublikował dość sporo informacji na temat parametrów technicznych tego smartfona. Wiemy, że fabrycznie będzie pracował pod kontrolą systemu Android 13, a na jego pokładzie znajdą się m.in. wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, 12 GB RAM, 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (+ microSD do 1 TB), akumulator o pojemności 5000 mAh i port USB-C.

Ponadto China Telecom podaje, że na przodzie smartfona Xiaomi umieściło aparat o rozdzielczości 16 Mpix, natomiast na tyle dwa: główny z matrycą 108 Mpix i drugi z sensorem 2 Mpix. Do tego na udostępnionych przez operatora grafikach widać, że Redmi Note 13R Pro zaoferuje również 3,5 mm złącze słuchawkowe. To ostatnie może skutecznie zachęcić klientów do zakupu, w końcu wiele osób narzeka na jego brak w większości urządzeń na rynku.

Wiemy także, że Redmi Note 13R Pro ma wymiary 161,11×74,95×7,73 mm i waży 174,3 grama, a jego obudowa została wykonana z tworzywa sztucznego. Na liście parametrów smartfona nie będzie natomiast modułu NFC.

Kiedy premiera nowego smartfona Xiaomi?

Na stronie poświęconej Redmi Note 13R Pro umieszczono informację, że smartfon zostanie oficjalnie wprowadzony na rynek już 20 listopada 2023 roku, zatem można spodziewać się jego rychłej premiery.