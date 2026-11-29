Tablet Oppo Pad 6 F Lite Edition zawitał do Europy. Ma duży ekran i powinien sporo wytrzymać bez ładowarki, jednak jest kilka wyraźnych „ale”.

Premiera Oppo Pad 6 F Lite Edition w Europie

W tym miesiącu zadebiutował smartwatch Oppo Watch 5, a także poznaliśmy smartfony Oppo Reno 17 i Oppo Reno 17 Pro. Natomiast teraz przyszła kolei na sprzęt Oppo z następnej kategorii – firma ujawniła sporo szczegółów na temat nowego tabletu.

Oppo Pad 6 F Lite Edition wyposażony jest w 12,6-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2400 x 1600 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 90 Hz. Jego maksymalna jasność to 720 nitów, a wśród zalet wymieniany jest certyfikat TÜV Rheinland mający potwierdzać niską emisję niebieskiego światła. Wypada odnotować, że obsługiwany jest rysik Oppo Pencil 2R, który oferuje 4096 poziomów czułości na nacisk.

We wnętrzu pracuje 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G200-Ultra. Towarzyszy mu skromne 4 GB RAM (LPDDR4X), a także 128 GB przestrzeni na dane (UFS 2.2). Takie wartości, a szczególnie niewielka ilość RAM-u, mogą skreślić tablet w oczach wielu potencjalnych użytkowników. Pozostaje trzymać kciuki, że pojawią się też inne wersje pamięciowe, chociaż na ten moment Oppo o nich nie wspomina.

Oppo Pad 6 F Lite Edition | fot. Oppo

Z tyłu obudowy znalazł się aparat 8 Mpix z f/2.0, a z przodu producent zamontował „oczko” 5 Mpix z f/2.2. Oppo Pad 6 F Lite Edition może pochwalić się akumulatorem o pojemności 11000 mAh z obsługą przewodowego ładowania 45 W. Do tego dochodzą cztery głośniki, dwuzakresowe Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 i port USB-C. Natomiast z biometrycznych zabezpieczeń jest tylko rozpoznawanie twarzy.

Tablet działa pod kontrolą Androida 17 z ColorOS 17. To wszystko zamknięte jest metalowej obudowie o wymiarach 284,04 x 195,2 x 6,52 mm i wadze 618 g. Stopień ochrony to IP42.

Oppo Pad 6 F Lite Edition | fot. Oppo

Oppo Pad 6 F Lite Edition – dostępność i cena

Nowy tablet Oppo pojawił się w rumuńskim sklepie producenta. Poznaliśmy jego specyfikację i wygląd, ale cena nie została ujawniona. Nie wiemy również, jak będzie z kwestią dostępności na poszczególnych rynkach w Europie. Pozostaje więc czekać na dalsze informacje.