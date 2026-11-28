Wiele osób chętnie by się przesiadło na składany smartfon. Jest jednak pewna przeszkoda, która ich od tego powstrzymuje – ryzyko związane z uszkodzeniem wewnętrznego ekranu. Japończycy postanowili zbadać jedną z sytuacji.

Wytrzymałość klasycznego smartfona a składaka

Typowy telefon ma dzisiaj całkiem wytrzymały ekran. Rozwijanie kolejnych generacji dedykowanego szkła sprawiło, że aby mocno zarysować i stłuc ekran trzeba się naprawdę postarać – niektóre rozwiązania wytrzymują upadek na beton nawet z ponad dwóch metrów. Dodatkowo w ochronie pomaga bogata oferta dedykowanych folii czy hartowanych szkieł.

Składane smartfony to już zupełnie inna bajka. Sztywne, grube szkło z typowego urządzenia mobilnego pękłoby po wygięciu go o choćby milimetr, dlatego wewnątrz składaka, oprócz specjalnej folii, znajduje się bardzo cienka tafla szkła i kilka dodatkowych, elastycznych warstw polimerowych. Ze względu na niższą wytrzymałość takiego rozwiązania producenci mimo wszystko zalecają, aby uważać przy zamykaniu i otwieraniu urządzenia.

Japoński urząd zbadał wytrzymałość składaka

Japoński National Consumer Affairs Center – urząd, który kompetencjami przypomina polski UOKiK – otrzymał zgłoszenie od jednego z obywateli. Jego telefon uległ uszkodzeniu, gdzie oprócz widocznych rys ekran migał i ostatecznie wyłączał się. Właściciel urządzenia chciał dowiedzieć się, jak mogło dojść do usterki.

Po otrzymaniu urządzenia urzędnicy od razu zwrócili uwagę na rysy, które znajdowały się w tej samej odległości od środka oraz uszkodzenie o wielkości 3 mm na dolnej części smartfona. Urząd wyposażył się zatem w identyczny model.

Po otworzeniu sprzętu, na wewnętrznym ekranie i w tej samej odległości od środka co w uszkodzonym egzemplarzu umieszczono pokruszony kamień o średnicy 3 mm – mniej więcej tyle, ile mierzy główka zapałki. Następnie zamknięto urządzenie i naciśnięto na nie jednostajnie masą 2 kilogramów. Po dwudziestu cyklach otwierania i zamykania pojawiły się rysy.

Zdjęcia zamieszczone w dokumencie przedstawiające uszkodzenia przesłanego oraz testowanego przez urząd egzemplarza. (Źródło: National Consumer Affairs Japan)

W kolejnym teście sprawdzono, co się stanie, jeżeli w miejscu położenia obiektu przyłoży się nieco więcej siły i to w dodatku skupionej. Tyle wystarczyło, aby urzędnicy odtworzyli artefakty pojawiające się na wyświetlaczu.

Dla wielu z Was wynik takiego badania jest oczywisty, jednak każda okazja jest dobra, aby przypomnieć, że składane smartfony wymagają szczególnej opieki nad ekranem wewnętrznym. Wystarczy jeden kamyczek, który wpadnie przy otwartym zawiasie i kilka zamknięć, aby ekran kwalifikował się do wymiany.