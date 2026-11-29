Jestem dużym fanem wymiennych baterii w elektronice – unijne przepisy idące w tym kierunku to świetny pomysł, szczególnie w sprzętach, z których korzysta się latami. Kiedy więc w październiku 2026 roku Amazon pokazał odświeżoną linię Kindle z łatwo zdejmowaną obudową, trudno było nie przyklasnąć. Jak się jednak okazuje, są z tym pewne problemy…

Zdejmujesz pokrowiec i… otwierasz czytnik. Amazon nie widzi problemu

W sieci przybywa relacji zaskoczonych posiadaczy podstawowego Kindle’a oraz modelu Kindle Paperwhite z rocznika 2026. Jeden z użytkowników Reddita pokazał, jak jego egzemplarz w kolorze Ube dosłownie rozchodzi się w rękach podczas ściągania pokrowca.

Podobną przygodę nagrała na TikToku twórczyni Jackie’s Book Tally – chciała tylko zdjąć przezroczyste etui, by nakleić z tyłu kilka wlepek, a przy okazji otworzyła obudowę samego czytnika.

Kindle (2026) w kolorze Ube (źródło: Reddit/Left-Control-2419)

Nie da się przy tym zwalić winy na źle spasowane zamienniki od zewnętrznych firm. Redakcja Mashable wielokrotnie odtworzyła ten sam błąd na podstawowym Kindle’u z oficjalnym materiałowym etui Amazona. Do serwisu zgłosił się też czytelnik, któremu tylny panel tegorocznego Paperwhite’a odpadł całkowicie przy zdejmowaniu okładki – ostatecznie oddał sprzęt i wrócił do Paperwhite’a Signature Edition z 2024 roku.

Rzecznik Amazona uspokaja jednak, że wystarczy „mocno docisnąć panel na wszystkich czterech rogach oraz wzdłuż krawędzi i czytać dalej”. Szkoda tylko, że po takim zabiegu wokół ekranu potrafi zostać widoczna szczelina. W przypadku Paperwhite’a – wybieranego przez wielu właśnie ze względu na wodoszczelność – rodzi to dodatkowe pytanie o to, jak sprzęt po takiej przygodzie zniesie czytanie w wannie, na plaży czy zwykły kontakt z kurzem.

Nie wszystkie nowe Kindle sprawiają takie kłopoty

Jak się okazuje problem omija aluminiowego Kindle’a oraz wariant Paperwhite Signature Edition. Jak wykazały testy TechRadar, w aluminiowym modelu obudowę zabezpieczają dodatkowo dwie małe śrubki przy porcie USB-C, podczas gdy plastikowe odpowiedniki trzymają się wyłącznie na zawodnych zatrzaskach. I trudno nie zadać tu pytania: po co w czytniku e-booków aż tak banalny dostęp do ogniwa?

Kindle (2026) | fot. Amazon

Sam od 2020 roku korzystam z Kindle’a Paperwhite 4 – przez ponad sześć lat żywotność akumulatora faktycznie delikatnie spadła, ale czytnik nadal wytrzymuje na jednym ładowaniu bardzo długo i minie jeszcze kilka ładnych lat, zanim w ogóle pomyślę o wymianie baterii (albo całego czytnika, jeśli okazałoby się to zbyt kłopotliwe).

Skoro więc w takich urządzeniach zagląda się do środka raz na dekadę, to moim zdaniem nie potrzebujemy obudowy, która poddaje się przy pierwszym szarpnięciu etui. Zamiast polegać na „bieda-zatrzaskach”, Amazon mógł spokojnie postawić na te same śrubki co w aluminiowej wersji – wymiana nadal byłaby prosta, a sprzęt przestałby się sam rozkładać.

Jak wskazuje serwis Android Authority, bez zmiany konstrukcji pozostaje liczyć choćby na przeprojektowanie samych etui, by przy ściąganiu nie zabierały ze sobą połowy obudowy.