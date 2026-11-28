Artykuł sponsorowany

Aktualnie marka Sony kojarzona jest głównie z produkcją doskonałych aparatów, telewizorów, słuchawek czy wreszcie – jednoznacznie kojarzącego się z gamingiem – PlayStation. Ale czy wiedzieliście, że w ofercie firmy są akcesoria gamingowe z krwi i kości? Nie? To czas nadrobić znajomość linii INZONE, bo naprawdę jest tu na czym oko zawiesić.

Sony? Ci od PlayStation?

Gamingowe dziedzictwo Japończyków od lat kojarzy się głównie z konsolami i telewizorami. Nie powinno to jednak być dla kogokolwiek zaskoczeniem – w latach 90. kombinacja Sony Trinitron z podpiętym do niego pierwszym PlayStation u wielu osób mogła sprawić, że nic więcej nie było im już potrzebne do szczęścia.

Błędem byłoby jednak sądzić, że Japończycy najlepiej czują się wyłącznie na kanapie. Doświadczenie zdobyte podczas pracy nad konsolami, telewizorami i akcesoriami do tej pierwszej kategorii sprawiło, że Sony chce pokazać nam, że rozumie również potrzeby graczy, którzy nie wyobrażają sobie innego stanowiska niż dobrze wyposażone biurko. W 2022 roku powołano w tym celu nową markę – INZONE.

Choć jako rynkowy młodzieniaszek wiele osób może zignorować produkty INZONE i wybrać firmy z większym doświadczeniem, obecna oferta jest niezbitym dowodem na to, że Sony wie, co robi, a zdecydowanie się na ten sprzęt może okazać się nie tyle dobrym zakupem, co inwestycją w solidny zestaw gamingowy na lata.

Kiedy liczy się nie tylko to, co widzimy

Część z Was może uznać to za nisko zawieszoną poprzeczkę. W końcu swoją renomę w dziedzinie audio Japończycy szlifują od dekad, a ich produkty znane są każdemu, kto choć raz próbował dobrać do swojego telewizora czy smartfona parę dobrych słuchawek – nieważne, czy byłyby one przewodowe, czy bezprzewodowe.

Zaprojektowanie zestawu dla graczy nie jest jednak pracą typu kopiuj-wklej i dodaj oświetlenie RGB. Aby usłyszeć nadchodzącego przeciwnika (a najlepiej jeszcze móc określić, z którego kierunku) należy podkreślić zupełnie inne częstotliwości dźwięku niż w przypadku chęci zapewnienia wyjątkowych wrażeń podczas słuchania arii operowych. O tym, jak silna jest oferta audio dla graczy, niech świadczy fakt, że każdy, bez względu na preferencje, powinien znaleźć w INZONE coś dla siebie.

Dowody? Mam ich aż cztery. A to, czy preferujecie FPS-y, RPG z otwartym światem czy strategie, nie ma tu znaczenia – w ofercie słuchawkowej INZONE znajdzie się coś dla każdego.

INZONE E9

Pierwszy z nich to INZONE E9 – przewodowe słuchawki douszne. Choć od tego typu mikrusów zazwyczaj oczekuje się najmniej, pozory mogą mylić. W tej arcylekkiej konstrukcji (4,7 gramów, jeżeli nie liczymy okablowania) producentowi udało się uzyskać precyzyjnie dostrojony dźwięk bez potrzeby dodatkowego strojenia w equalizerach. Dzięki unikalnym ścieżkom przepływu powietrza wokół przetwornika najważniejsze informacje, jakie może nieść ze sobą dźwięk, jak np. kroki rywala, zostają odpowiednio podkreślone, dając przewagę na polu bitwy.

Wśród innych zalet INZONE E9 trzeba również wymienić wsparcie dla technologii dźwięku przestrzennego 360 Spatial Sound for Gaming, obudowę, która wraz ze specjalnymi końcówkami pomaga izolować gracza od dźwięku otoczenia, oraz dedykowany moduł Audio Box (dostępny w zestawie), umożliwiający korzystanie z oprogramowania INZONE Hub po podłączeniu do komputera stacjonarnego. Z kompatybilnymi kontrolerami konsol i innymi urządzeniami słuchawki można połączyć także przewodem z wtykiem 3,5mm.

Cena regularna wynosi 699 złotych, ale do 30.11 możecie je kupić za 349 złotych.

Gdzie kupić? INZONE E9 ok. 699 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

INZONE Buds

A co, jeżeli wygoda związana z brakiem kabli jest ważniejsza od dźwięku pozbawionego opóźnień? W sumie nie ma to znaczenia – kiedy podłączymy słuchawki INZONE Buds poprzez transmiter USB dołączony do zestawu, opóźnienie sygnału wynosi mniej niż 30 ms. Przy tak niskiej wartości bardzo trudno jest zauważyć jakikolwiek rozjazd między audio a wideo – słuchawki nie stają się zatem przeszkodą w uzyskaniu jak najlepszego wyniku.

Dodatkowym atutem konstrukcji jest wykorzystanie przetwornika Dynamic Driver X, który debiutował we flagowych słuchawkach dousznych Sony WF-1000XM5 oraz zestaw akumulatorów pozwalający pchełkom grać bez przerwy przez 12 godzin (przy wyłączonym ANC). Technologia 360 Spatial Sound, obsługa połączenia Bluetooth LE Audio czy sterowanie dotykowe stanowią w tym przypadku aż trzy wisienki na torcie. Warto przy tym wiedzieć, że INZONE Buds nie obsługują klasycznego Bluetooth Audio. Połączenie ze smartfonem przez Bluetooth wymaga urządzenia zgodnego z LE Audio (LC3), a w przypadku kompatybilnych urządzeń można skorzystać także z dołączonego nadajnika USB-C.

Cena regularna wynosi 599 złotych, ale do 30.11 możecie je kupić za 509 złotych.

Gdzie kupić? INZONE Buds ok. 599 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

INZONE H6 Air

Wróćmy na chwilę do rozwiązań „po kablu” – tym razem z lekką nutą nietuzinkowości. W słuchawkach INZONE H6 Air, które miałem przyjemność niedawno testować, na próżno szukać izolacji od środowiska zewnętrznego. Zamiast tego postawiono na unikalną konstrukcję z otwartą muszlą – w ten sposób ograniczono odbicia dźwięku wewnątrz słuchawek, co umożliwia dokładniejsze odwzorowanie przestrzeni.

Podobnie jak przy INZONE Buds, za wysoką jakość dźwięku odpowiada ponownie technologia zaakceptowana i pokochana przez audiofilów – tym razem chodzi jednak o przetwornik oparty na tym stosowanym w słuchawkach studyjnych Sony MDR-MV1, dzięki czemu potężny bas jest wyraźnie odseparowany od pozostałych częstotliwości, podbijając immersję w grach.

Odłączany mikrofon, oprócz dostosowania się do potrzeb użytkownika, ma jeszcze jedną zaletę – umożliwia odjęcie nieco masy z konstrukcji wtedy, kiedy nie jest ona potrzebna. W ten sposób, z pominięciem również odczepianego kabla, zestaw waży 199 gramów. Jeżeli ta informacja nie sprawi, że zakochacie się w tym zestawie po samym opisie to dodam, że tu również uzyskacie wrażenie przestrzennego dźwięku z pomocą technologii 360 Spatial Sound for Gaming.

Gdzie kupić? INZONE H6 Air ok. 699 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

INZONE H9 II

Jeżeli ciekawi Was, jak wygląda brak kompromisów w kwestii audio dla graczy w INZONE, musielibyście zainteresować się modelem H9 II. Sony ponownie wzięło to, co najlepsze – a dokładniej 30-milimetrowy przetwornik znany z modelu WH-1000XM6 – i wykorzystało go tak, aby spełnił wymagania graczy. W porównaniu do poprzednika poprawiono czułość w zakresie niskich częstotliwości, przy jednoczesnej poprawie wysokich tonów i zminimalizowano zniekształcenia dzięki zmianom naniesionym w kopułce oraz cewkach drgających.

Konstrukcyjnie INZONE H9 II to klasa sama w sobie. Specjalnie skonstruowany pałąk minimalizuje nacisk boczny bez pogarszania jakości dopasowania, nauszniki z nylonu i podstawą ze skóry syntetycznej wspomagają redukcję szumów, a całość z mikrofonem waży tylko 273 gramy.

A co z łącznością? Do wyboru, do koloru – oprócz dedykowanego nadajnika, sprzęt można sparować z dowolnym urządzeniem wyposażonym w Bluetooth, wykorzystać wsparcie LE Audio do wydłużenia czasu pracy z wybranymi smartfonami czy puścić dźwięk klasycznie, po kablu z wtyczką minijack 3,5mm. Przy połączeniu 2,4GHz, włączonym czacie głosowym i wyłączonej redukcji szumów INZONE H9 II zapewniają do 30 godzin pracy, a pięć minut ładowania wystarcza na kolejną godzinę odtwarzania.

Cena regularna wynosi 899 złotych, ale do 30.11 możecie je kupić za 799 złotych.

Gdzie kupić? INZONE H9 II ok. 899 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

INZONE M10S II – zobacz to, czego inni nie widzą

Temat dźwięku przy stanowisku gracza mamy już z głowy. Teraz nadszedł czas na wizualną wagę ciężką. INZONE M10S II to flagowe rozwiązanie w kwestii wideo. Wystarczy rzucić okiem na specyfikację i porównać z rywalami, aby w pełni zrozumieć, co chciało osiągnąć Sony.

Zacznijmy od samej matrycy OLED. O ile kwestia rozdzielczości nie za bardzo jest czymś, co może zaskoczyć gracza, o tyle częstotliwość odświeżania panelu już tak. Tam, gdzie inni chwalą się osiągnięciem 320 Hz dla matrycy IPS, INZONE M10S II taktowanie obrazu wynosi 540 Hz – oznacza to, że obraz może być odświeżany nawet 540 razy na sekundę! Dla profesjonalnego gracza, gdzie kilka brakujących klatek może zaważyć o wyniku meczu, brzmi to jak spełnienie marzeń.

A nie jest to ostatnie słowo producenta. Technologia DFR pozwala przełączać monitor z rozdzielczości QHD (2560 * 1440) na HD (1280 * 720), zwiększając częstotliwość do 720 Hz. Aby szybkiej zmianie klatek towarzyszyło jak najmniej nieprzyjemnych zjawisk pokroju ghostingu, czas reakcji gray to gray wynosi zaledwie 0,02 ms.

INZONE M10S II to także przemyślana konstrukcja. Kompaktowa podstawa umożliwia z łatwością ustawienie klawiatury pod kątem tak, jak robią to niektórzy profesjonaliści. Powłoka Super Anti-glare ogranicza odbicia z pobliskich źródeł światła, co przydaje się nie tylko na e-sportowych halach, ale też w doświetlonych pomieszczeniach w trakcie wieczornych sesji.

Oczywiście szybka matryca i przyjazne graczom obudowanie całości to jeszcze nie przepis na sukces. Wiele osób nie wyobraża sobie zakupu monitora, który nie obsługiwałby takich rozwiązań, jak VRR, HDR czy wsparcia dla G-Sync. Tak się jednak składa, że M10S II spełnia te wymagania, nie zapominając o technologii przedłużającej żywotność matrycy OLED i neutralizującej kilka wad. Chodzi oczywiście o m.in. wygaszacz ekranu, przesuwanie obrazu, odświeżanie pikseli czy wykrywanie statycznych elementów interfejsu, a także o korektor czerni neutralizujący zjawisko znane pod nazwą black crush.

Część osób może wyznawać filozofię, że lepiej dziś wyłożyć nieco więcej pieniędzy, a mieć święty spokój na lata. INZONE M10S II gwarantuje, że bez rewolucji w wyświetlaczach spokojnie wygracie na nim tysiące meczów.

Gdzie kupić? INZONE M10S II ok. 4804 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

INZONE z patentem (a nawet trzema) na Wasze biurka

Jesteśmy prawie u celu. Słyszymy przeciwnika, widzimy perfekcyjną drogę do pentakilla/wygrania clutcha i nagle: skok klawiatury rejestruje wciśnięcie za późno, myszka za bardzo uciekła z kursorem, a pomogła jej w tym dodatkowo podkładka (lub co gorsza, jej brak). Mecz do zapomnienia, szansa na wieczną chwałę zaprzepaszczona, humor już nie gitówa, w skrócie – gg ez.

Ale z INZONE wcale nie musi tak być. Skoro Sony miało być odpowiedzią na problemy graczy, również w tej kategorii poczyniono pewne kroki. Czas je poznać.

INZONE Mat-D i Mat-F

Zacznijmy od czegoś, czego znaczenie łatwo jest przeoczyć. W końcu myszka może się ślizgać po drewnianym, metalowym czy plastikowym blacie biurka, więc powierzchnia nie musi mieć tak dużego znaczenia, prawda?

Fakty są jednak takie, że wiele powierzchni może charakteryzować się drobnymi nierównościami, których nie poczuje Wasz nadgarstek, ale sensor myszy jak najbardziej. Do tego teflonowe lub szklane ślizgacze mogą rysować się na tak twardych powierzchniach, a przecież chcemy, aby sprzęty służyły nam jak najdłużej.

INZONE Mat-F i Mat-D to dwie strony tej samej monety. Włókna w pierwszej podkładce zostały splecione tak, aby zwiększyć siły tarcia działające na ślizgacze. W ten sposób gracz może precyzyjnie przesuwać kursor po ekranie. Rozwiązanie pasuje więc idealne do tytułów, gdzie ruchy przeciwnika nie są aż tak dynamiczne, czyli m.in. Counter Strike 2, Rainbow Six Siege czy Valorant.

Gdzie kupić? INZONE Mat-D ok. 239 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Dla Mat-D przygotowano natomiast materiał o niższym współczynniku tarcia. Sprzyja to sytuacjom, kiedy w meczach musimy mieć oczy dookoła głowy i szybkie ruchy myszą okazują się pomocne. INZONE poleca tę podkładkę tym, którzy spędzają sporo czasu w grach pokroju Apex Legends, Fortnite czy Call of Duty.

Częścią wspólną w przypadku obu podkładek są obszyte krawędzie, co pomaga im zachować kształt po latach używania, zapobiegając równocześnie strzępieniu się i łuszczeniu powierzchni. Spód wyłożono natomiast poliuretanową pianką Slimflex, która przylega do biurka perfekcyjnie, choć byście machali myszą jak szaleni. Powierzchnia robocza wynosi natomiast 480×400 mm.

Gdzie kupić? INZONE Mat-F ok. 349 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

INZONE Mouse-A

Oczywiście nikt tego nie sprawdza i nawet Wasz wierny gryzoń może śmigać po podkładach INZONE. Mouse-A ma jednak kilka solidnych argumentów, których warto wysłuchać.

Zacznijmy od serca myszki, czyli sensora. Wspólnie z PixArt na potrzeby Mouse-A opracowano unikalny czujnik oparty na modelu PAW3950. Tak powstał PAW3950IZ – moduł, którego DPI sięga 30 tysięcy, IPS wynosi 750, a maksymalne odczytywane przyspieszenie może wynosić aż 70G. Dodatkowo częstotliwość próbkowania wynosi 8000 Hz, niepozostawiając żadnych niedopowiedzeń, jeżeli chodzi o ruchy kursora.

Płynna praca myszy do pełni sukcesu potrzebuje jeszcze natychmiastowej reakcji. Ta wspomagana jest przez optyczne przełączniki, które – zamiast polegać na fizycznym kontakcie (i z czasem wyrabiających się płytkach) – wykorzystują światło podczerwone do wykrycia „kliku”. Oprócz szybszej pracy wiąże się to również większą wytrzymałością przełącznika, który nie podda się nawet po 150 milionach kliknięć.

Idąc śladem INZONE H9 II, Mouse-A to podobna elastyczność, jeżeli chodzi o komunikację. Tradycjonaliści i ci, którym nieraz gryzoń spłatał figla rozładowując się w trakcie meczu, podłączą mysz bezpośrednio po kablu. Fani biurek pozbawionych widocznych przewodów podepną dedykowany nadajnik 2,4 GHz i zapomną o ładowaniu myszy nawet przez 90 godzin przy częstotliwości odpytywania 1000 Hz lub przez 19 godzin przy 8000 Hz. Na szczęście port ładowania znajduje się z przodu akcesorium, więc w trakcie tej czynności wcale nie będziecie musieli korzystać z zapasowej myszy.

Gdzie kupić? INZONE Mouse-A ok. 549 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

INZONE KBD-H75

Dopełnieniem kompletu powinna być klawiatura. INZONE KBD-H75 to kolejny sprzęt, gdzie doszukiwanie się budżetowości i dróg na skróty jest skazane na porażkę. Wystarczy spojrzeć na zastosowane przełączniki. Zamiast „mechaników” Sony zdecydowało się na switche magnetyczne, gdzie wykrywaniem ruchu klawisza zajmuje się system oparty na magnesach i czujnikach Halla. W ten sposób klawisze nie oferują ustalonych na sztywno punktów aktywacji i odpuszczania – to gracz decyduje, na jakiej wysokości ma dojść do odczytu. W obu przypadkach mowa tu o zakresie od 0,1 do 3,4 mm.

Jest jeszcze jedna zaleta. Tam, gdzie przełącznik mechaniczny musi cofnąć się za ustalony punkt, aby ponownie zarejestrować kliknięcie, KBD-H75 wystarczy zwolnienie klawisza na ułamek sekundy i ponowne naciśnięcie. System nazywa się Rapid Trigger – w połączeniu ze stabilizacją klawiszy, opartą na dwóch szynach wewnątrz przełącznika i fabrycznym smarowaniu – trudno wyobrazić sobie klawiaturę umożliwiającej bardziej płynną i precyzyjną kontrolę nad „klikiem”.

Linia produktów INZONE, nieuznająca materiałów innych niż tych klasyfikowanych jako „półka premium”, powinna na tym etapie lektury być już dla nas faktem i klawiatura nie planuje zmieniać tego obrazu. Zamiast plastikowej obudowy wykorzystano aluminium, a całość została obrobiona na maszynie CNC.

Kropką nad „i” jest jednak w tym przypadku gasket mount. Zamiast bezpośredniego montażu płytki drukowanej na spodzie klawiatury, całość zawieszona jest na specjalnych uszczelkach. W ten sposób wibracje nie są przenoszone bezpośrednio na obudowę, co ogranicza drgania, zmniejsza hałas generowany podczas pisania i poprawia komfort naciskania klawiszy.

Cena regularna wynosi 979 złotych, ale do 30.11 możecie ją kupić za 899 złotych.

Gdzie kupić? INZONE KBD-H75 ok. 979 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Doświadczenie technologiczne to nie wszystko

Oczywiście odnalezienie recepty na potrzeby graczy to nie jest zabawa na chybił trafił. Mając wiele dekad doświadczenia w kategorii audio-wideo, Sony wiedziało, że potrzebuje kogoś „z wewnątrz” do dostrojenia produktów tak, aby gracze pokochali je od pierwszego kliknięcia.

Dlatego fundamentem, na którym stoi INZONE, jest nie tylko technologia, ale też współpraca przy projektowaniu i testowaniu wybranych produktów z Fnatic – organizacją e-sportową, zrzeszającą zespoły o zwycięskiej historii. Aby nie szukać zbyt daleko, Jake „Boaster” Howlett i Emir Ali „Alfajer” Beder, doradzający przy projekcie słuchawek INZONE E9 ,są częścią zespołu, który w 2023 roku wygrał międzynarodowe rozgrywki w Valoranta. Przy projektowaniu klawiatury pomagał natomiast Yuga „YukaF” Horie – reprezentant Fnatic w Apex Legends w latach 2022-2026.

Patrząc na filary INZONE, czyli technologię, doświadczenie i kompletny ekosystem wiem dokąd skierować tych, którzy szukają rozwiązań z najwyższej półki i takich, w których liczy się realny, pozytywny wpływ na wrażenia płynące z grania.

Więcej informacji na temat sprzętu gamingowego Sony INZONE znajdziecie tutaj.

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Materiał powstał na zlecenie Sony