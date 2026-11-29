Klocki LEGO od lat pozostają jednym z ulubionych hobby osób w każdym wieku, a nieustannie rozszerzający się katalog zestawów sprawia, że grono ich wielbicieli sukcesywnie się powiększa. Coraz częściej do sklepów trafiają też modele powiązane ze światem gier, technologii, techniki i nauki. Jako że jesteśmy na portalu technologicznym, to właśnie na przegląd takich zestawów Cię teraz zapraszam.

Termin publikacji tego zestawienia nie jest przypadkowy. Zbliżające się Mikołajki, a następnie Święta Bożego Narodzenia, to dobre okazje, by sprawić najbliższym LEGO. To świetna (i rozwijająca) zabawa, która sprzyja też zrobieniu sobie cyfrowego detoksu. Jak zobaczysz, wcale nie musi to oznaczać całkowitego odcięcia się od technologii, bo ta przenika do klockowego świata coraz częściej.

Kultowy sprzęt gamingowy w formie LEGO

W katalogu LEGO coraz większą rolę odgrywają zestawy zainspirowane światem elektronicznej rozrywki. Dużą popularnością cieszą się klocki nawiązujące do takich uniwersów jak Fortnite, Pokemon, Sonic the Hedghehog czy Super Mario. Z perspektywy fana technologii najciekawsze wydają się jednak zestawy pozwalające złożyć modele kultowych urządzeń gamingowych.

Jednym z najbardziej genialnych przykładów jest replika konsoli PlayStation (72306) złożona z 1911 elementów. Model wypełniony jest smaczkami, takimi jak dioramy gier pod pokrywą, a uzupełnia go pierwszy w historii kontroler PlayStation o realistycznych rozmiarach.

Gdzie kupić? LEGO PlayStation (72306) ok. 549 zł Allegro Media Expert Oficjalny sklep LEGO Zawiera linki afiliacyjne.

Klockowych replik doczekały się również inne konsole, w tym legendarne Atari 2600 (10306). Jest to wyjątkowo dopracowany model złożony z 2532 elementów, ale – niestety – jego produkcja została już zakończona, przez co dostępność jest mocno ograniczona. Jeśli uda Ci się go dorwać, bierz koniecznie!

Gdzie kupić? LEGO Atari 2600 (10306) ok. 1100 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Podobnie wygląda sytuacja z repliką kultowego NES-a, czyli konsoli Nintendo Entertainment System (71374). To równie zachwycający zestaw – z 2646 elementami w pudełku – ale jego produkcja również została już zakończona.

Gdzie kupić? LEGO Nintendo Entertainment System (71374) ok. 1700 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Mniej imponująco prezentuje się replika konsoli Sega Mega Drive (40926), którą układa się z 480 elementów. Jest to jednak prostszy model, kierowany do osób już od 12. roku życia. Fajna opcja, jeśli retrogamingiem chcesz zainteresować młodsze pokolenie.

Gdzie kupić? LEGO Sega Mega Drive (40926) ok. 169 zł Allegro Media Expert Oficjalny sklep LEGO Zawiera linki afiliacyjne.

Moim ulubionym zestawem gamingowym jest jednak niezaprzeczalnie Game Boy (72046). Tu też elementów nie ma zbyt wiele, bo jedynie 421, ale efekt robi olbrzymie wrażenie. Model konsolki został dopracowany w najmniejszych szczegółach, a ciekawostek dla miłośników elektronicznej rozrywki nie brakuje.

Myślę, że warto też wspomnieć o trzech zestawach przedstawiających gaming w nieco innym wydaniu. Na pierwszy ogień niech pójdzie automat do gry Pinball (11374), który pozwala ułożyć z 2274 elementów pomniejszoną maszynę, która swego czasu wywoływała ogromne emocje. Teraz też może, bo model działa!

Gdzie kupić? LEGO Automat do gry Pinball (11374) ok. 899 zł Oficjalny sklep LEGO Zawiera linki afiliacyjne.

Projektanci LEGO przygotowali także replikę automatu do gry Donkey Kong (72051), złożoną z 1367 elementów. Podobnie jak w przypadku Pinballa, maszyna pozwala nie tylko nacieszyć oczy, ale też faktycznie sobie pograć, korzystając z joysticka.

Gdzie kupić? LEGO Automat do gry Donkey Kong (72051) ok. 559 zł Allegro Media Expert Oficjalny sklep LEGO Zawiera linki afiliacyjne.

Nieco inaczej jest w przypadku automatu do gry Pac-Man (10323). O ile sama replika – złożona z 2651 elementów – prezentuje się (w mojej opinii) najokazalej, to nie oferuje możliwości przeprowadzenia rozgrywki.

Gdzie kupić? LEGO Automat do gry Pac-Man (10323) ok. 1149 zł Oficjalny sklep LEGO Zawiera linki afiliacyjne.

Urządzenia retro w wydaniu LEGO

Oferta LEGO nie ogranicza się jednak tylko do sprzętu gamingowego. Choć w przypadku innych urządzeń wybór nie jest aż tak duży, to można znaleźć kilka ciekawostek, a jedną z najlepszych jest moim zdaniem…

Polaroid OneStep SX-70 (21345). Kultowy aparat natychmiastowy sprzed pięciu dekad w klockowym wydaniu wygląda rewelacyjnie, pomimo że złożony jest tylko z 516 elementów. Projektanci zadbali o detale, dzięki czemu całość wyśmienicie prezentuje się na półce i może okazać się idealnym prezentem dla miłośników technologii, jak i fotografii.

Z kolei najbardziej imponującym zestawem dla fanów klasycznej techniki jest, w mojej opinii, model maszyny do pisania (21327) z 2079 elementów. Został zainspirowany urządzeniem, z którego korzystał założyciel Grupy LEGO. Ma dźwignię czcionkową, dzięki czemu mechanizm porusza się wraz z wciskaniem klawiszy, czemu towarzyszą charakterystyczne odgłosy.

Gdzie kupić? LEGO Maszyna do pisania (21327) ok. 1549 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Warto też zwrócić uwagę na ciekawostkę, jaką jest radio w stylu retro (10334). Nie stanowi ono repliki żadnego konkretnego modelu, ale wyraźnie zostało zainspirowane urządzeniami z lat 70. Składa się na nie 906 elementów, a całość – cóż – wygląda rewelacyjnie.

Gdzie kupić? LEGO Radio w stylu retro (10334) ok. 480 zł Allegro Zawiera linki afiliacyjne.

Kończąc już tę sekcję chciałbym jeszcze wspomnieć o telefonie w stylu retro (31174), a właściwie trzech telefonach w jednym zestawie. Z 383 elementów można ułożyć bowiem klasyczny aparat stacjonarny, bezprzewodowy telefon z antenką oraz komórkę (w wersji klasycznej i z klapką).

Historia techniki z klocków LEGO

Nie brakuje też interesujących zestawów LEGO dokumentujących historię techniki. W głównych rolach występują tu pojazdy i inne maszyny transportowe. O klockowych modelach samochodów spokojnie można napisać inny artykuł – wybór jest olbrzymi. W tym segmencie chciałbym się jednak skupić na historii, a skoro tak, to nie można pominąć modelu, od którego właściwie wszystko się zaczęło…

Powstał w 1908 roku i do dzisiaj zachwyca. Wykonany z 1060 klocków Ford Model T (11376) również przykuwa uwagę i zdecydowanie może się podobać. Został zaprojektowany z poszanowaniem legendy i z troską o detale. Na półce miłośnika motoryzacji nie powinno go zabraknąć.

Klockowego modelu doczekał się również Titanic (10294). Pomimo tragicznego finału jego historii, niezaprzeczalnie była to niezwykła maszyna pływająca, a zestaw zawierający 9090 elementów pozwala stworzyć jej replikę w wyjątkowej skali. Tanio nie jest, ale efekt jest tego warty.

Gdzie kupić? LEGO Titanic (10294) ok. 2899 zł Oficjalny sklep LEGO Zawiera linki afiliacyjne.

Był ląd, była woda, to czas spojrzeć w górę. W tej kategorii pozytywnie wyróżnia się model Concorde (10318). Naddźwiękowy samolot pasażerski, który po raz pierwszy wzbił się w 1976 roku, doczekał się niezwykłej repliki z 2083 klocków – mającej ponad metr długości. Wspaniała maszyna.

Gdzie kupić? LEGO Concorde (10318) ok. 669 zł Allegro Media Expert Oficjalny sklep LEGO Zawiera linki afiliacyjne.

Ponad cztery dekady wcześniej swój pierwszy lot odbył inny samolot pasażerski, który również na warsztat wzięli projektanci LEGO. Mam tu na myśli model Douglas DC-3 PAN AM (11378) – to złożona z 1903 elementów replika jednego z najpopularniejszych i najbardziej cenionych samolotów w historii lotnictwa.

Gdzie kupić? LEGO Douglas DC-3 PAN AM (11378) ok. 748 zł Allegro Media Expert Oficjalny sklep LEGO Zawiera linki afiliacyjne.

Te zestawy LEGO to istny kosmos

Wznieśmy się jeszcze wyżej, bo ostatnia już sekcja w tym zestawieniu poświęcona jest kosmicznym zestawom LEGO. Astronomia, a w szczególności astronautyka, jest ściśle powiązana z technologią, więc myślę, że te modele mogą wielu osobom przypaść do gustu.

Na przykład rakieta SLS NASA Artemis (10341) złożona z 3601 elementów. To wyjątkowo szczegółowy (i wiernie odwzorowany) model rakiety wielostopniowej, przeznaczonej do dalekiej eksploracji kosmosu (między innymi lotów na Księżyc i Marsa). Ta imponująca replika po złożeniu ma 70 cm wysokości.

Gdzie kupić? LEGO Rakieta SLS NASA Artemis (10341) ok. 964 zł Allegro Komputronik Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Z klocków LEGO może również powstać Nosiciel wahadłowców (10360). Konkretnie jest to replika Boeinga 747 i promu NASA Enterprise, a więc owoców współpracy dwóch amerykańskich potęg z lat 70. XX wieku. W pudełku znajdziesz 2417 elementów, pozwalających utworzyć realistyczne modele tych niezwykłych maszyn.

Gdzie kupić? LEGO Nosiciel wahadłowców (10360) ok. 905 zł Allegro Media Expert Oficjalny sklep LEGO Zawiera linki afiliacyjne.

Kolejnym zestawem, obok którego miłośnik kosmosu nie będzie w stanie przejść obojętnie, jest Kosmiczny Teleskop Hubble’a (11382) złożony z 1252 elementów. Nie dość, że to jedno z najważniejszych dzieł nauki, to jeszcze zostało odtworzone z robiącą wrażenie dokładnością.

Inny niezwykle istotny w historii badania kosmosu obiekt również doczekał się klockowej reprodukcji – to Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (21321). Zestaw zawiera 864 elementy, więc jego szczegółowość jest przeciętna, choć model jak najbardziej może się podobać. Większym problemem jest dostępność.

Gdzie kupić? LEGO Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (21321) ok. 544 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Na koniec zaś zostawiłem ciekawostkę. Nie jest to bowiem typowy zestaw w postaci modelu, lecz swoiste dzieło sztuki wykonane z 3091 klocków LEGO. Konkretnie jest to Droga Mlecza (31212) w formie trójwymiarowego obrazu o wymiarach 65 na 40 centymetrów. Stanowi spore wyzwanie, a efekt robi piorunujące wrażenie.

W tym miejscu kończę i zostawiam miejsce dla Ciebie. Podziel się w komentarzu, jaki jest Twój ulubiony (a może: wymarzony) zestaw LEGO.