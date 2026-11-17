Zadebiutował Oppo Watch 5. Zapowiada się naprawdę przyzwoicie, ale nie będzie miał łatwo przekonać do siebie klientów.

Co oferuje Oppo Watch 5?

Premiera Oppo Reno 17 i Oppo Reno 17 Pro za nami, ale to nie koniec atrakcji przygotowanych przez chińskiego producenta. Firma pokazała również smartwatch Oppo Watch 5. Jest to model skierowany do osób preferujących bardziej kwadratowe koperty.

Użytkownik do dyspozycji otrzymuje 1,85-calowy AMOLED o rozdzielczości 390 x 450 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 60 Hz. Charakteryzuje się on maksymalną jasnością 600 nitów w podstawowym trybie działania, ale na słońcu może osiągnąć do 1500 nitów. Dodatkowo w trybie sportowym szczytowo ekran oferuje nawet 3000 nitów. Znajduje się on pod warstwą szkła Gorilla Glass 5.

We wnętrzu pracuje układ BES2710IBP. Do łączności ze smartfonami przeznaczony jest moduł Bluetooth 5.2 – Oppo Watch 5 współpracuje z urządzeniami z Androidem oraz iOS. Nie zabrakło NFC, wbudowanego modułu GPS, a – oprócz dotykowego ekranu i fizycznej koronki – obsługa jest realizowana z pomocą asystenta Oppo Xiaobu. Można też odbierać powiadomienia i połączenia.

Oppo Watch 5 | fot. Oppo

Oppo Watch 5 – jak przystało na nowoczesny smartwatch – zapewnia zestaw funkcji związanych z monitorowaniem stanu zdrowia. Producent wyposażył go w czujnik tętna, temperatury skóry, poziomu natlenienia krwi, a także możliwe jest śledzenie snu i stresu. Do tego dochodzi ponad 100 trybów sportowych.

Akumulator o pojemności 351 mAh ma zapewnić do 7 dni pracy bez konieczności sięgania po ładowarkę. To wszystko działa pod kontrolą ColorOS Watch 17. Obudowa ma aluminiową ramkę, a jej grubość to 9,2 mm (bez czujnika tętna umieszczonego na spodzie). Waga wynosi 25 g bez uwzględnienia paska. Należy dodać, że konstrukcja ma stopień szczelności IP68/69 oraz wodoszczelność na poziomie 5 ATM.

Oppo Watch 5 | fot. Oppo

Oppo Watch 5 – cena i dostępność

Nowy smartwatch Oppo zadebiutował w Chinach. Oferowany jest z paskami w kolorze pomarańczowym, białym, fioletowym, zielonym i czarnym. Jego cena w ramach przedsprzedaży startuje od 899 juanów, co jest równowartością około 539 złotych.

Śmiem twierdzić, że jeśli Oppo Watch 5 pojawi się w sprzedaży w Polsce, to będzie miał bardzo poważny problem. Na rynku dostępny jest już smartwatch o podobnej konstrukcji, który dodatkowo spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem klientów, a także wysokimi ocenami w recenzjach – mam na myśli Huawei Watch 5.

Oppo Watch 5 | fot. Oppo

Podejrzewam, że fani aktywności fizycznych także nie będą myśleć o jakiejkolwiek alternatywie dla wspomnianego zegarka Huawei. W końcu pod względem dokładności pomiarów jest on prawdopodobnie najlepszym wyborem w swojej kategorii cenowej.

Jasne, Oppo potrafi dostarczyć dobrego smartwatcha, jak przykładowo model Oppo Watch X3, ale bycie po prostu dobrym to jednak za mało, aby w Polsce konkurować z Huawei.