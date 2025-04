Ten producent był jak Apple. Teraz jest jak Google. I bardzo dobrze

Chiński producent smartfonów dotychczas był jak Apple. W końcu jednak spełni oczekiwania polskich użytkowników i wreszcie wdroży obsługę języka polskiego w wybranych funkcjach AI. Które opcje zyskają spolszczoną formę i jakie urządzenia je obsłużą?

Wybrane funkcje Oppo AI dostępne w języku polskim

Sztuczna inteligencja wprasza się wszędzie. I choć większość producentów oprogramowania oraz smartfonów pracuje nad własnymi technologiami, zdarza się, że ich AI nie obsługuje naszego rodzimego języka. Doskonałym tego przykładem jest Apple, którego Apple Intelligence nadal nie obsługuje polskiego.

Marka Oppo jednak postanowiła zmienić tor i iść w ślady Google. Wraz z nową aktualizacją wybrane funkcje oparte na modelach sztucznej inteligencji zostaną udostępnione w polskiej wersji językowej.

Oppo zaanonsowało najnowszą aktualizację oprogramowania dla wybranych funkcji i wybranych modeli smartfonów. Spolszczone opcje AI trafią do urządzeń mobilnych z serii Oppo Reno 13 5G, które pojawiły się na polskim rynku w lutym 2025 roku. Ponadto aktualizacja obejmie serię Oppo Reno 12 5G i model Oppo Find X8 Pro.

Oppo Reno 13 5G z aktualizacją funkcji AI (źródło: Oppo)

Jakie funkcje Oppo AI będą dostępne po polsku?

Spolszczone funkcje trafiają do dodatku do inteligentnego paska bocznego – AI Toolbox 2.0. Pasek ten obejmuje:

Podsumowanie AI – odpowiedzialne za przeprowadzenie analizy zawartości strony, a także opracowanie podsumowania tekstowego, zawierającego najważniejsze elementy z wybranej strony;

Tłumaczenie ekranu – opcja ta przetłumaczy tekst widoczny na ekranie smartfona;

Pisanie AI – pozwoli na wygenerowanie opisu sytuacji, treści postu lub komentarza przeznaczonego do publikacji w mediach społecznościowych;

Odpowiedź AI – utworzy sugestie kontekstowe odpowiedzi w różnych stylach;

Mowę AI, która odczyta na głos wybrany przez użytkownika artykuł.

Język polski będzie też dostępny w funkcji Asystent AI dla Notatek, która odpowiedzialna jest za opracowanie notatki, wprowadzenie poprawek w gramatyce czy dostosowanie stylu tekstu. Aktualizacja obejmie również opcję AI Rewrite, służącą do wydłużenia i rozbudowy istniejącej już treści.

W przyszłości marka Oppo ma też w planach udostępnienie polskiej wersji językowej narzędzia Podsumowanie Nagrania AI. Funkcja ta służy do przetworzenia nagrania audio na tekst, a także uporządkowania go w notatki czy listy rzeczy do zrobienia.