Ten smartwatch to „fajny chłopak” z Czech. Kupisz go od dziś w Polsce w niskiej cenie

Dziś do sprzedaży w Polsce trafił najnowszy smartwatch Huawei Watch Buds, który skrywa w swoim wnętrzu słuchawki prawdziwie bezprzewodowe. Nie każdy potrzebuje jednak takiego zegarka – wielu osobom wystarczy mniej zaawansowana konstrukcja. I taką właśnie jest Niceboy X-fit Watch 2, którego też od dziś można kupić w kraju nad Wisłą. Co oferuje „fajny chłopak” z Czech?

Nowy smartwatch Niceboy X-fit Watch 2 trafił do sprzedaży w Polsce

Niceboy to marka z czeskim rodowodem, a jej nazwę można przetłumaczyć właśnie jako „fajny chłopak”. W ofercie tego producenta znajdziecie mnóstwo przeróżnego sprzętu, w tym słuchawki, głośniki, kamery sportowe i sprzęt dla graczy, a także smartwatche. Niceboy X-fit Watch 2 jest najnowszym przedstawicielem tego ostatniego gatunku i od dziś kupicie go w Polsce w bardzo przystępnej cenie.

Niceboy X-fit Watch 2 (źródło: Niceboy)

Zanim jednak przejdziemy do ceny, trzeba najpierw przyjrzeć się temu „fajnemu chłopakowi” z Czech, żeby dowiedzieć się, czym zamierza kusić klientów w Polsce, oczywiście oprócz niewygórowanej ceny. Producent podkreśla przede wszystkim jego trwałość dzięki zastosowaniu stopu cynku w obudowie, czyli materiału cechującego się dużą wytrzymałością i wysoką odpornością na korozję. A to bardzo ważne, ponieważ smartwatch spełnia kryteria standardu IP68, w związku z czym można go zanurzyć nawet w wodzie (i nic nie powinno mu się stać).

Według producenta kolejną, mocną stroną tego smartwatcha są również jego kompaktowe gabaryty, ponieważ model ten ma tylko 9 mm grubości – to naprawdę niewiele. Szerokość koperty to zaś 35 i 45 mm. Całe urządzenie waży z kolei 46 gramów i przyczepione są do niego silikonowe paski. Niceboy twierdzi, że to model typu unisex, więc może zainteresować zarówno przedstawicielki płci pięknej, jak i mężczyzn.

Niceboy X-fit Watch 2 (źródło: Niceboy)

Niceboy X-fit Watch 2 wyposażony jest w ekran LCD o przekątnej 1,69 cala i rozdzielczości 240×240 pikseli ze szkłem 2.5D, a zastosowany w nim akumulator o pojemności 200 mAh ma zapewnić do 10 dni działania (ładuje się go za pomocą magnetycznego złącza). Smartwatch połączy się ze smartfonem z wykorzystaniem technologii Bluetooth 5.0, gwarantującej zasięg do 10 metrów.

Jak przystało na smartwatch, Niceboy X-fit Watch 2 oferuje popularne i przydatne na co dzień funkcje, takie jak liczenie kroków, przebytego dystansu i spalonych kalorii, monitorowanie snu i cyklu miesiączkowego u kobiet, latarka, minutnik i przypomnienie o wypiciu wody, a także aplikację pogody i możliwość kontrolowania odtwarzacza muzyki na sparowanym urządzeniu. Ponadto zegarek umożliwia pomiar pulsu oraz natlenienia, a nawet ciśnienia krwi, jak również oddaje do dyspozycji 23 tryby sportowe.

Cena, dostępność – gdzie można kupić Niceboy X-fit Watch 2?

Niceboy X-fit Watch 2 jest już dostępny w sklepie Media Expert w czarnej wersji kolorystycznej za 239 złotych. Co ciekawe, w oficjalnym sklepie internetowym marki kosztuje on więcej, bo 297 złotych.