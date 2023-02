Ten smartfon to idealny przepis na hit sprzedażowy

Na rynku nieczęsto debiutują smartfony, które potrafią tak skutecznie przyciągnąć wzrok jak nowy HONOR Magic 5 Lite. Ten model z pewnością zainteresuje klientów w Europie. Czy będzie dostępny też w Polsce?

Co oferuje nowy smartfon HONOR Magic 5?

Przede wszystkim – atrakcyjny design. Owszem, nie każdy jest fanem obustronnie zakrzywionych wyświetlaczy, ale nie można zaprzeczyć, że dzięki nim smartfony wyglądają naprawdę zjawiskowo. I to coś, co producenci skrzętnie wykorzystują. Co jednak ciekawe, w ostatnim czasie widać trend umieszczania takich ekranów tylko w topowych flagowcach, a już nie we wszystkich modelach z high-endowych serii (zob. seria Galaxy S23), a tymczasem HONOR Magic 5 jest smartfonem ze średniej półki.

HONOR Magic 5 Lite (źródło: HONOR)

W modelu tym zastosowano ekran OLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością 300 Hz. Zagięcie ma „złoty kąt” 45°. Do tego ekran może pochwalić się obsługą 1,07 mld kolorów i jasnością do 800 nitów. W jego górnej części znajduje się okrągły otwór na aparat z matrycą 16 Mpix (f/2.45), który z jakiegoś powodu zniknął z grafiki promocyjnej, widocznej powyżej…

Na tyle smartfona znajduje się zaś efektownie wyglądający pierścień, w obrębie którego umieszczono trzy aparaty. Główny ma rozdzielczość 64 Mpix i f/1.8, kolejny 5 Mpix i f/2.2 oraz obiektyw ultraszerokokątny (służy też do pomiaru głębi), natomiast ostatni – do zdjęć makro – 2 Mpix i f/2.4. Moduł potrafi nagrywać wideo maksymalnie w 1080p, co nie robi już wielkiego wrażenia, aczkolwiek brak 4K raczej nie powinien wszystkim przeszkadzać.

HONOR Magic 5 Lite (źródło: HONOR)

Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 695 z modemem 5G, który współpracuje z 6 GB RAM (+ 5 GB w ramach funkcji RAM Turbo) i systemem operacyjnym Android 12 z interfejsem MagicUI 6.1 oraz akumulatorem o pojemności 5100 mAh, który można ładować z mocą 40 W (zasilacz w zestawie; ładowanie przez port USB-C; USB 2.0). Pamięć wbudowana ma zaś pojemność 128 GB – nie da się jej rozszerzyć za pomocą karty microSD. Na pokładzie urządzenia nie zabrakło zaś czytnika linii papilarnych, modułu NFC, żyroskopu i dual SIM (2x nano SIM).

Cena, dostępność

Smartfon będzie można oficjalnie kupić w Europie już w tym miesiącu, m.in. w Niemczech, Francji i Hiszpanii. Jego sugerowaną cenę ustalono na 379 euro, co jest równowartością ~1800 złotych. Klienci dostaną do wyboru trzy wersje kolorystyczne: czarną Midnight Black, zieloną Emerald Green i srebrną Titanium Silver. Urządzenie ma wymiary 161,6×73,9×7,9 mm i waży 175 gramów.

HONOR Magic 5 Lite (źródło: HONOR)

Niestety, HONOR Magic 5 Lite nie trafi do sprzedaży w kraju nad Wisłą, ponieważ HONOR wycofał się z Polski na początku 2022 roku i nic nie wskazuje na to, aby miał zamiar powrócić. A szkoda, bo również w Polsce ten smartfon mógłby cieszyć się dużą popularnością, gdyż wygląda naprawdę atrakcyjnie i oferuje niezłe podzespoły.