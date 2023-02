Google rozpoczyna beta testy nowej funkcji na pierwszych smartfonach z Androidem

Google deklaruje, że bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkownika w sieci. Amerykański gigant regularnie wprowadza zmiany w stosowanych przez siebie mechanizmach. Jednym z najnowszych jest Privacy Sandbox (pol. Piaskownica Prywatności). Co to jest i jakie korzyści zapewni?

Co to jest Privacy Sandbox?

Piaskownica Prywatności została po raz pierwszy zaanonsowana już rok temu – 16 lutego 2022 roku jako odpowiedź na zmieniające się warunki na rynku cyfrowej reklamy. W założeniach rozwiązanie to ma zapewnić – jak określa to sam gigant z Mountain View – zdrowy ekosystem aplikacji, który będzie zarówno chronił prywatność użytkowników, ale też zapewni korzyści deweloperom i reklamodawcom, w tym samemu Google.

Piaskownica Prywatności jest wieloletnią inicjatywą, stworzoną z myślą o urządzeniach z Androidem. Ma ona na celu opracowanie bardziej prywatnych rozwiązań reklamowych, ograniczających ilość informacji o użytkownikach, do których mają dostęp firmy. Jednocześnie jest to ogromna zmiana, dlatego gigant z Mountain View zaprosił deweloperów do przejrzenia wstępnych propozycji projektów i dzielenia się opinią na ich temat.

Równocześnie Amerykanie zadeklarowali, że zależy im również na ścisłej współpracy z organami regulacyjnymi – zaproponowali publiczne zobowiązania dotyczące ich wysiłków związanych z Piaskownicą Prywatności w internecie, w tym zapewnienie, że nie będą traktować preferencyjnie produktów i witryn reklamowych Google. To ważne, ponieważ gigant z Mountain View jest jednym z największych graczy na rynku reklamowym i teoretycznie mógłby dać sobie taryfę ulgową, ale obiecał, że tego nie zrobi. To jednak pragmatyczne podejście, bo już nieraz jego działalności przyglądały się różne urzędy antymonopolowe.

Privacy Sandbox zapewnia nowe interfejsy APIs, które zostały zaprojektowane z myślą o prywatności i rezygnację z identyfikatorów wyświetlania reklam, pozwalających mierzyć aktywność użytkowników pomiędzy poszczególnymi aplikacjami i witrynami.

Piaskownica Prywatności ma zatem połączyć interesy obu stron – umożliwić użytkownikom korzystanie z bezpłatnych usług, a firmom trzecim dostęp do informacji, dzięki którym będą mogły trafić ze swoimi reklamami do odpowiednich odbiorców, ale bez uszczerbku na ich prywatności. Po roku od ogłoszenia inicjatywy po raz pierwszy, Privacy Sandbox wchodzi w nowy etap rozwoju.

Google rozpoczyna beta testy Privacy Sandbox

Google oficjalnie poinformowało o rozpoczęcia beta testów Piaskownicy Prywatności na wybranych urządzeniach z systemem Android, które spełniają wymagania – początkowo na małym odsetku sprzętów z Androidem 13. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do testów, otrzymają powiadomienie. Niewykluczone, że i Wy je wkrótce dostaniecie – sprawdzajcie.

Uczestnictwo w beta testach jest całkowicie dobrowolne – w każdej chwili można z nich zrezygnować. Osoby, które zostały włączone do grona testerów, otrzymają dostęp do nowej sekcji Privacy Sandbox w Ustawieniach urządzenia. Będą w niej mogły przejrzeć listę przypisanych przez system zainteresowań i nimi zarządzać – na przykład zablokować dany temat, jeśli w rzeczywistości nie jest on interesujący, bowiem system może się pomylić i błędnie określić zainteresowania. A są one wykorzystywane do wyświetlania potencjalnie interesujących reklam.

źródło: Google

Jeśli nie znajdziecie się w gronie „wybrańców”, tj. nie otrzymacie dostępu do beta testów Privacy Sandbox, to mimo to nadal możecie decydować o tym, jakie informacje o Was zbiera Google – w tym celu sprawdźcie zakładkę Dane i prywatność na Waszym koncie Google oraz sekcję Moje centrum reklam, gdzie możecie wyłączyć spersonalizowane reklamy.