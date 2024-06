Takie tablety powinny być zakazane

Firma HMD, która podobnie jak Microsoft uśmierciła markę Nokia na rynku smartfonów (i prawdopodobnie zrobi to też w segmencie klasycznych telefonów komórkowych – są ku temu przesłanki), przygotowuje do premiery mnóstwo nowego sprzętu. W tym tablet, o którym będzie można od razu zapomnieć przez jego bardzo słabą specyfikację.

Tablet HMD Tab Lite – zobacz i zapomnij

Fiński producent z jednej strony odcina się od marki Nokia, a z drugiej zamierza odcinać kupony od jej niegdysiejszej popularności, ponieważ planuje wprowadzić na rynek smartfon, inspirowany Lumią 920. Co więcej, w przygotowaniu jest również tablet o podobnym designie z całkiem niezłą specyfikacją.

Okazuje się jednak, że Finowie chcą dodać do swojej oferty nie tylko wspomniany przed chwilą tablet, ale też jeszcze jeden – HMD Tab Lite. Już sama jego nazwa mówi bardzo dużo – wskazuje, że będzie to budżetowe urządzenie. Potwierdzają to informacje na temat specyfikacji technicznej tego sprzętu.

Użytkownik portalu X (dawn. Twitter), który posługuje się nazwą @smashx_60 i w przeszłości dostarczył już sporo informacji na temat nowych smartfonów fińskiej marki, donosi, że model ten zostanie wyposażony w:

8,7-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 1340×800 pikseli i jasności 560 nitów,

układ Unisoc T610 1,8 GHz (12 nm),

4 GB RAM,

64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej,

slot na kartę microSD,

8 Mpix aparat z przysłoną f/2.0 i PDAF na tyle,

5 Mpix aparat na przodzie,

akumulator o pojemności 5500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 18 W.

Wprowadzanie na rynek urządzenia z ekranem o tak niskiej rozdzielczości w 2024 roku to zbrodnia w biały dzień. Wykorzystany procesor również nie jest pierwszej świeżości i zapewni on co najwyżej znośną wydajność.

źródło: @smashx_60 | X

Wiemy też, ile będzie kosztował ten tablet

Przywoływany użytkownik serwisu X podaje też, że HMD Tab Lite będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej i różowej (widocznej powyżej). Do sprzedaży trafi na pewno konfiguracja z modemem 4G LTE – ma być sprzedawana za około 149 euro, co jest równowartością około 650 złotych.

Niska cena jak najbardziej może przysporzyć popularności temu urządzeniu, lecz kupujący go powinni mieć świadomość jego mierności i tego, że korzystanie z niego nie będzie najbardziej komfortowym doświadczeniem.