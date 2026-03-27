Dodatek do Stalkera ratuje pokaz Xboxa

Oczekiwania wobec marcowego pokazu Xboxa były spore. W końcu nie tak dawno gigant przyznał się, że pracuje już nad następcą obecnej generacji konsol. Czy „Zieloni” powiedzieli coś na temat nowej generacji, czy skupili się na tym, aby ugrać coś jeszcze na teraz?

Project Helix – za wcześnie na konkrety

Miejmy najgorsze wieści za sobą – w trakcie Xbox Partner Showcase firma nie zrobiła żadnego zwrotu akcji, który uchylałby rąbka tajemnicy na temat nowej konsoli. Pozostaje nam zatem póki co zadowolić się pseudonimem, pod jakim powstaje sprzęt i zakulisowymi informacjami sugerującymi obecność SoC AMD oraz kompatybilność wsteczną połączoną z uruchamianiem gier dedykowanych konsoli Xbox oraz tych przygotowanych z myślą o PC.

5 najjaśniejszych punktów Xbox Partner Showcase

Skoro nie konsola, to co zatem okazało się najważniejszą częścią pokazu Xboxa? Wśród kilkudziesięciu prezentacji można wyróżnić pięć zwiastunów, które powinny zwrócić uwagę wielu graczy.

Alien Deathstorm

Stęskniliście się za gamingowym horrorem z ksenomorfami w roli głównej? Rebellion, twórcy m.in. Sniper Elite 5 czy Atomfall, postanowili wrócić do kultowej franczyzy po 16 latach (jeżeli za jej część uznać Aliens vs. Predator). Zamiast otrzymać trzy różne gameplaye, całość ma być straszakiem akcji – powinniśmy spodziewać się więc FPS-a z niemałymi wpływami Alien: Isolation, gdzie pogoda odgrywa ważną rolę w kwestii narracji i rozgrywki. Premiera w 2027 roku.

Serious Sam: Shatterverse

Wielu męskich bohaterów strzelanek sprzed kilku dekad popadło w zapomnienie – niech dowodem będzie data premiery ostatnich gier z serii Duke Nukem, Turok czy Blood. Wygląda jednak na to, że oprócz Doomguya, Serious Sam również potrafi odnaleźć się we współczesnym gamingu. Nowa gra bierze na tapet koncept multiwersów i zamiast rozwałki w pojedynkę czeka nas kooperacyjna rozpierducha.

Patrząc na zwiastun widać, że twórcy chcą iść w roguelikowym kierunku, dając graczom do dyspozycji pętlę gameplayową ze zmiennymi zasadami. Tytuł powinien zadebiutować w 2026 roku.

Stalker 2: Cost of Hope

Po średnio udanym starcie Stalker 2: Serce Czarnobyla pod koniec 2024 roku GSC próbuje wynagrodzić graczom niedopracowany produkt. Gra jest regularnie łatana, a ostatnia aktualizacja z grudnia 2025 roku zatytułowana Stories Untold, oprócz garści poprawek, dodała nowe zadania, bronie czy miejsca do odwiedzenia. Teraz okazuje się, że była to tylko przystawka na 2026 rok przed daniem głównym.

Cost of Hope to pierwszy duży dodatek skupiający się na konflikcie Wolności i Powinności. Fabuła zaprowadzi nas m.in. do Żelaznego Lasu i Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Całość została rozpisana na ponad 20 godzin, a do Zony wrócimy już latem 2026 roku.

Vaunted

Vaunted reklamowane jest przez twórców jako połączenie taktycznego RPG z dynamiczną akcją, gdzie oprócz dobrego oka równie ważna jest zdolność do planowania i taktycznego ogrywania wroga. Kosmiczna przygoda opowie historię trzech kosmicznych rozbitków ustami niewiarygodnych narratorów, a zapoznanie się z efektami pracy ekipy Hooded Horse nastąpi jeszcze w 2026 roku.

Hunter: The Reckoning – Deathwish

Fani Świata Mroku w wydaniu cyfrowym woleliby zapomnieć o premierze Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 w październiku 2025 roku i Vampire: The Masquerade – Bloodhunt w 2022 roku. Hunter: The Reckoning jako papierowy RPG odwraca role i zamiast wcielać się w wampiry czy wilkołaki poruszające się po współczesnym świecie, gracz zostaje łowcą polującym na istoty o nadnaturalnych mocach. Deathwish będzie pierwszą grą akcji w tym nurcie od czasów Hunter: The Reckoning – Redeemer wydanego na Xboxa w 2003 roku i zadebiutuje na Xboxie oraz PC latem 2027 roku.

Podsumowanie marcowego Xbox Partner Showcase

Jeżeli interesuje Was pełna lista gier przedstawionych na ostatniej konferencji Xboxa, możecie przyjrzeć się jej poniżej: