OnePlus 15 oficjalnie. Robi wrażenie

Smartfon OnePlus 15 został dziś oficjalnie zaprezentowany w Chinach. Jest to flagowiec z krwi i kości, który skradnie serce niejednego wymagającego użytkownika.

Specyfikacja OnePlus 15 jest bez zastrzeżeń

Smartfon OnePlus 15 to superwydajny flagowiec dzięki procesorowi Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 o taktowaniu do 4,608 GHz oraz kościom RAM LPDDR5X (do 16 GB) i UFS 4.1 (do 1 TB). To oczywiste, ale gwoli ścisłości trzeba dodać, że model ten nie obsługuje kart microSD.

OnePlus 15 (źródło: OnePlus)

Na przodzie smartfon OnePlus 15 ma 6,78-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2772×1272 pikseli (450 ppi), który może odświeżać obraz z częstotliwością od 1 do nawet 165 Hz oraz osiąga jasność do 1800 nitów. Producent deklaruje, że współczynnik screen-to-body wynosi imponujące 95,5%, ponieważ ramka dookoła ekranu ma szerokość zaledwie 1,15 mm.

Na front trafił też 32 Mpix aparat z przysłoną f/2.4, podczas gdy na tył trzy „oczka”:

szerokokątne 50 Mpix z f/1.8, ekwiwalentem ogniskowej 24 mm i optyczną stabilizacją obrazu,

ultraszerokokątne 50 Mpix z f/2.0 i ekwiwalentem ogniskowej 16 mm,

peryskopowy teleobiektyw 50 Mpix z f/2.8, ekwiwalentem ogniskowej 85 mm, OIS i 3,5x zoomem optycznym.

Smartfon OnePlus 15 potrafi nagrywać wideo w 8K w 30 klatkach na sekundę i 4K w 120 klatkach na sekundę, a ponadto oferuje jeszcze Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, dual SIM, głośniki stereo, ekranowy czytnik linii papilarnych (ultradźwiękowy), emiter podczerwieni i port USB-C (USB 3.2 Gen 1). Jego obudowa spełnia zaś kryteria klas IP66, IP68, IP69 i IP69K.

OnePlus 15 (źródło: OnePlus)

Całość ma wymiary 161,42×76,67×8,1-8,2 mm i waży 211 lub 215 gramów, w zależności od wersji. Fabrycznie zainstalowany system to Android 16 z nakładką ColorOS 16 (poza Chinami będzie to OxygenOS 16). Smartfon OnePlus 15 zasili akumulator o pojemności 7300 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 120 W i indukcyjnego o mocy 50 W.

Ile trzeba zapłacić za smartfon OnePlus 15? Taka jest cena w Chinach

Smartfon OnePlus 15 będzie sprzedawany w Chinach w aż pięciu konfiguracjach:

12/256 GB za 3999 juanów (równowartość około 2040 złotych),

12/512 GB za 4599 juanów (~2350 złotych),

16/256 GB za 4299 juanów (~2200 złotych),

16/512 GB za 4899 juanów (~2500 złotych),

16 GB/1 TB za 5399 juanów (~2760 złotych).

Model ten będzie dostępny również globalnie, ale data premiery poza Chinami nie została jeszcze oficjalnie ujawniona. Nieoficjalnie mówi się, że nastąpi w listopadzie.