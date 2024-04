Przygotuj się na nowości OnePlusa. Możesz nieco zaoszczędzić

Już za kilka dni będziemy świadkami kolejnych premier OnePlusa w Polsce. Tym razem padło na nowy tablet i smartwatch, które będzie można kupić w nieco niższych cenach. Jakie warunki trzeba będzie spełnić?

Tablet warty uwagi

OnePlus Pad Go został oficjalnie zaprezentowany w październiku 2023 roku, jednak dopiero teraz odbędzie się jego europejska premiera. Urządzenie charakteryzuje się 11,35-calowym ekranem IPS LCD o maksymalnej częstotliwości odświeżania 90 Hz i rozdzielczości 2408×1720 pikseli. Stronę audio-wideo dopełnia zestaw stereo, składający się z czterech głośników.

OnePlus Pad Go (źródło: producent)

Za woła roboczego służy w tablecie układ mobilny MediaTek Helio G99 z GPU Mali-G57 MC2. Producent zdecydował się też na 8 GB RAM i dwie wersje pamięci wewnętrznej – 128 i 256 GB w standardzie UFS 2.2. Chętni na nieco więcej przestrzeni dyskowej mogą skorzystać z dedykowanego gniazda na karty microSD.

Tył i przód oferuje po jednym aparacie – oba otrzymały matryce 8 Mpix i możliwość nagrywania treści w 1080p i 30 kl./s. Komunikacyjnie właściciel OnePlus Pad Go zyskuje dostęp do Wi-Fi 802.11 a/b/g/ac i Bluetooth 5.2. Producent zmieścił jeszcze w obudowie akumulator o pojemności 8000 mAh z możliwością szybkiego ładowania o mocy 33 W.

Ekskluzywny smartwatch OnePlusa

OnePlus Watch 2 to nieco świeższa konstrukcja, bo zaprezentowana już w 2024 roku. Wyposażono ją w 1,43-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli, częstotliwości odświeżania 60 Hz i maksymalnej jasności 1000 nitów. Ekran chroniony jest przed uszkodzeniami szafirowym szkłem.

OnePlus Watch 2 (źródło: producent)

Za nienaganną pracę całości odpowiadają SoC Snapdragon W5 i BES2700 oraz 2 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Producent zdecydował się w tym urządzeniu na ciekawą sztuczkę. Architektura Dual Engine odpowiada za powierzanie mniej zaawansowanych zadań chipsetowi BES2700, który pobiera mniej energii, podczas gdy Snapdragon W5 aktywowany jest wyłącznie do wybranych funkcji (przez resztę czasu pozostaje uśpiony). Dzięki temu deklarowany przez producenta czas pracy wynosi do 100 godzin lub do 12 dni w trybie oszczędzania energii.

Oprócz tego OnePlus Watch 2 oferuje Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n oraz dwuzakresowy GPS. Obudowa ze stali nierdzewnej uzyskała certyfikaty odporności MIL-STD-810H i IP68.

OnePlus Watch 2 Exclusive Style (Źródło: producent)

Smartwatch jest już dostępny w Polsce za 299 euro (około 1300 złotych), ale producent zapowiedział, że do sprzedaży trafi wkrótce również edycja Exclusive Style. Niestety, nie wiadomo, czym będzie się ona różnić od podstawowego Watch 2. Jedyną poszlaką jest grafika powyżej, która może sugerować, że w tym wydaniu urządzenie otrzyma inny (skórzany?) pasek oraz kopertę.

Kiedy premiera w Polsce?

Tablet OnePlus Pad Go oraz smartwatch Watch 2 Exclusive Style zadebiutują w Polsce tego samego dnia, 23 kwietnia 2024 roku, o godzinie 16:00. Ceny obu urządzeń nie są jeszcze znane, ale producent przygotował kilka promocji na start.

W przypadku tabletu możecie nieco zaoszczędzić, wpłacając depozyt w wysokości 1 euro, aby zyskać 30 euro (równowartość ~130 złotych) zniżki w dniu premiery. Przy zakupie Watch 2 otrzymacie natomiast gwarantowaną zniżkę o wartości 30 euro (~130 złotych) w pierwszych dniach przedsprzedaży. Jeżeli „zasubskrybujecie” wydarzenie, macie szansę wygrać dodatkowy kupon, obniżający cenę zegarka o 50 euro (~220 złotych). Oprócz tego oficjalna strona wspomina również o darmowych słuchawkach OnePlus Buds 3 o wartości 99 euro (~430 złotych).