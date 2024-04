Orange podłączy światłowód do ~155 tys. gospodarstw za pieniądze z KPO i FERC

Chociaż z każdym rokiem zmniejsza się liczba gospodarstw domowych, które nie mają dostępu do szerokopasmowego internetu, to wciąż jest ich (za) dużo. Pieniądze z KPO i FERC mają wspomóc budowę światłowodów i Orange zamierza je wykorzystać.

Orange wybuduje światłowód za pieniądze z KPO i FERC

Przez długi czas Krajowy Plan Odbudowy był melodią przyszłości i nie wiedzieliśmy, kiedy Polska w końcu otrzyma pieniądze na jego realizację. Pieniądze z Unii Europejskiej nareszcie jednak popłynęły do kraju nad Wisłą i można zacząć je wydawać. A nawet trzeba, bo czasu na wykonanie finansowanych europejskimi pieniędzmi inwestycji zostało bardzo mało przez ponad roczne opóźnienie wypłaty.

Budowa nowych światłowodów będzie finansowana pieniędzmi z KPO i FERC – w zeszłym roku Ministerstwo Cyfryzacji informowało, że na ten cel pójdzie 10 miliardów złotych. Aby ułatwić realizację tego przedsięwzięcia, podzielono Polskę na 402 obszary inwestycyjne. Zainteresowanie wśród operatorów było, ale kilku z nich po wygraniu ostatecznie nie podpisało umów na budowę światłowodu. W tym gronie znajdują się na przykład Polski Światłowód Otwarty (w którym udziały ma Play), Nexera i Fiberhost.

Orange należy do grupy firm, które wybudują nowe światłowody w ramach Krajowego Plany Odbudowy (KPO) i Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC). Operator poinformował, że podpisał umowy na realizację inwestycji w 28 obszarach, zobowiązując się podłączyć internet szerokopasmowy do około 155 tysięcy gospodarstw domowych i ponad 22 tysięcy przedsiębiorstw.

Za pieniądze z KPO i FERC światłowód Orange dotrze do mieszkańców ponad 2300 miejscowości w 125 gminach. Operator otrzymał dotację w kwocie przekraczającej 662 miliony złotych, natomiast z własnej kieszeni wyciągnie na tę inwestycję około 300 milionów złotych.

Orange wyłączy 3G w kolejnych obszarach

Równocześnie operator nie przerywa procesu wyłączania swojej sieci 3G w Polsce, który rozpoczął we wrześniu 2023 roku. Do końca 2024 roku na zwolnionym dzięki temu paśmie 900 MHz Orange uruchomi technologię 4G LTE, co pozwoli zwiększyć jej zasięg i pojemność. W praktyce oznacza to przyspieszenie prędkości internetu oraz zwiększenie jakości rozmówi i połączeń.

Szczegółowy proces wygaszania 3G możecie zobaczyć na załączonej poniżej mapie:

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

Bardziej szczegółową mapę możecie natomiast zobaczyć w tym pliku PDF.